Cip iş yerine girdi

Evet doğru, sermayenin milliyeti, ırkı, dili, dini ve dahi vicdanı olmaz!Sermaye sadece ve sadece ve sadece daha çok kâr elde etmek ve pazarda hakimiyet kurmak güdüsü ile hareket eder. Herhangi bir duygusal bağlılığı bulunmaz, kararları salt kendi menfaatini gözeterek alır.