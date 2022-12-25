Cip ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı

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İsa ÇİÇEK/ ARİFİYE (Sakarya), (DHA)- SAKARYA’nın Arifiye ilçesinde cip ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

​Kaza öğleden sonra Arifiye- Sapanca yolu üzerindeki bir dinlenme tesisinin girişinde meydana geldi. Arifiye yönüne giden Ebrar Çelik idaresindeki 54 KG 490 plakalı cip, tesislere girmek için önünde aniden yavaşlayan araca çarpmamak için sola ani manevra yaptı. Bu sırada karşı yönden gelen Arif Bayrak idaresindeki 54 DG 4377 plakalı hafif ticari araç ile manevra yapan cip kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan cip kaldırımdaki tabelaya çarptı. Kazada cip sürücüsü Ebrar Çelik ile yanındaki Hilal Çelik, Merve Çelik ve Gülseren Çelik ile hafif ticari araç sürücüsü Arif Bayrak, eşi Sevim Bayrak ve araçtaki Ümmügülsüm Karakadılar yaralandı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 7 yaralı, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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