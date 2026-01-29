Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), Antalya'da faaliyet gösteren bir otelin, üç erkek müşterinin rezervasyon talebini "bay konaklama kabul edilmiyor" gerekçesiyle reddetmesini cinsiyet temelli ayrımcılık olarak değerlendirdi. Yapılan inceleme sonucunda, otelin eşitlik ilkesini ihlal ettiğine hükmeden kurum, işletmeye 150 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Kararda, hizmet sunumunda cinsiyet temelinde ayrım yapılmayacağına vurgu yapılırken, otellerin herkes için eşit koşullarda hizmet vermekle yükümlü olduğu hatırlatıldı. TİHEK, benzer uygulamaların ayrımcılık yasağı kapsamında değerlendirileceğini belirtti.