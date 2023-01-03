Cinsel tacizle suçlanan veya hüküm giyenler, Cesar Film Ödülleri Törenine davet edilmeyecek

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FRANSA, (DHA) – Fransa Sinema Sanatları ve Teknikleri Akademisi, bu yıl sahiplerini bulacak Cesar Film Ödülleri Töreni hakkında açıklama yaparak cinsel taciz iddiasıyla hakkında soruşturma açılan, hüküm giyen kişilerin törene davet edilemeyeceğini duyurdu.

Fransa Sinema Sanatları ve Teknikleri Akademisi, dün yaptığı açıklamada gelecek ay düzenlenecek Cesar Film Ödülleri Töreni’yle ilgili karar aldıklarını ifade edip “Mağdurlara saygı nedeniyle (iddianame veya kesinleşmemiş mahkumiyet durumunda bile), şiddet eylemleri nedeniyle adalet tarafından suçlanacak kişilerin öne çıkarılmamasına karar verildi” denildi.

Açıklamada “Hapis cezasıyla cezalandırılabilecek, özellikle cinsel veya cinsiyetçi nitelikteki şiddet eylemlerine yönelik bir iddianame veya bu tür gerçekler nedeniyle kesinleşmiş bir hüküm giymişse, bu kişi Törene veya bununla ilgili Cesar Akademisi tarafından düzenlenen hiçbir etkinliğe davet edilemez” ifadeleri yer aldı.

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