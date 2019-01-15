Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, erkeklerin 35 yaşından sonra cinsel performansları için mutlaka check-up yaptırmaları gerektiğini söyledi.

Yaş ilerledikçe insanların cinsel yaşamında bir takım problemler yaşanabileceğinin altını çizen Hattat Klinik’ten Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, “Böyle bir denetim hem sorunların sebebini hem de fark edilmeyen işlev düşüşlerini ortaya koyar. Gençlerde sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam, aşırı sigara-alkol tüketimi gibi risk unsurları performansı olumsuz etkiliyor” dedi.

YAŞAM ŞEKLİ ÖNEMLİ

Stresli, gergin, endişeli, depresif bir ruh hali ile aşırı mükemmeliyetçi yapıya sahip baylarda sertleşme sorununun daha sık karşılaşıldığını aktaran Prof. Dr. Hattat, “Şeker hastalığı, kullanılan ilaçlar, kalp-damar sorunları, yüksek kolesterol, yüksek tansiyon, sinir sistemi rahatsızlıkları, hormonsal sorunlar gençlerde bu soruna yol açıyor,o yüzden denetim şart” diye konuştu.

CHECK-UP ŞART!

Check-up esnasında hormonlara, penis damarlarına,kas tonusu ve sinirlere, prostat sağlığına ve bazı kaygılara bakıldığını vurgulayan Prof. Dr. Hattat, “Burada önemli olan vücudunuzdaki fizyolojik değişimleri bilmeniz, doğru hayat alışkanlıkları ve gerektiğinde doktor kontrolünde medikal tedavilerle işlevlerinizi desteklemenizdir. Tansiyon, kalp, şeker, böbrek, prostat hastalarının daha da dikkatli olmaları şart. 35 yaş üstünde düzgün olarak check-up yaptırın, metabolizma parametrelerini düzenleyin ve destek tedaviler alın. O zaman gençlik performansı uzun süre devam edecektir” ifadelerini kullandı.

35 YAŞ SONRASI NELER DEĞİŞİR?

Testosteron hormonunun 30’lu yaşlardan sonra düşmeye başladığını söyleyen Prof. Dr. Hattat, 35 yaş sonrası performansta görülen değişiklikleri şu şekilde sıraladı:

“Özellikle beden yağı yüksek, bel çevresi kalın baylarda ve yüksek stresi olanlarda bu düşüş hızlanır. Penis damarlarında hafifçe yaşlanma işaretleri oluşur. Diyabet, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, sigara bu yaşlanmayı hızlandırır. İlerleyen dönemde sertleşmeyi sağlamada veya sürdürmede engel başlar. 40 yaş etrafında prostat çaputu büyümeye başlar. İdrar yolu sıkıntıları, boşalma sorunları ve cinsel ağrı görülebilir.”