Cinsel ilişkiye doyamıyorum diyen yıldız dekoltesi ile şaşı etti

Cinsel ilişki itirafıyla çok konuşulan Aşk Adası yıldızı, kırmızı elbisesiyle yürek hoplattı!

‘Sevgilim varken cinsel ilişkiye doyamıyorum” itirafıyla çok konuşulan Aşk Adası yıldızı Megan Barton Hanson, Londra’da düzenlenen bir davete katılırken görüntülendi. Davet için kırmızı kadife bir elbise tercih eden Hanson, iddialı elbisesinin altındaki yorgun görüntüsüyle dikkat çekti.

Sık sık kameralar önünde cinsel ilişki skandalıyla gündeme gelen ve bir dönem İngiltere’nin en çok izlenen reality şovu olan Aşk Adası yıldızı Megan Barton Hanson, geçtiğimiz günlerde Londra’da bir davete katıldı.