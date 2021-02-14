Cinnet getirip eşini öldüren ve 2 çocuğunu yaralayan boya ustası tutuklandı – Ek fotoğraf

Ana Sayfa Güncel Haberler Cinnet getirip eşini öldüren ve 2 çocuğunu yaralayan boya ustası tutuklandı –...
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Banka ATM’sine tüküren kişi tepki çekti
Cemal YILDIRIM/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesinde, özel bir bankanın ATM tuşlarına tüküren kimliği belirsiz kişi, vatandaşların tepkisini çekti. Bunun üzerine ATM, bir süre hizmete kapatılarak dezenfekte...
Bakan Yardımcısı Işıkgece, tarlada Taşköprü sarımsağı ekti
Hüseyin DOĞAN/TAŞKÖPRÜ (Kastamonu), (DHA)- TARIM ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, Kastamonu’nun Taşköprü ilçesini ziyareti sırasında işçilerle birlikte tarlaya sarımsak ekti. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı...
“İnternetten alınan ürün farklı gelirse, ücreti kargo şirketinden tahsil edilebilir”
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Bitlis’te 24 ilden 172 kayak hakemi adayına uygulamalı sınav
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