Cinnet getiren pazarcı, eşi ve kızını bıçakla öldürdü – ek fotoğraflar

SON ŞÜPHELİ DE ADLİYEDE Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, Zeliha- Cevdet Uysal çiftinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan akrabalarından Ramazan A. da işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye getirildi. Adliyede...