Cinnet getiren eş önce karısını sonra kendisini vurdu: 1 ölü, 1 yaralı 

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Halil İbrahim KARABIYIK – Ertuğrul KOÇAK/İZMİR, (DHA)-İZMİR’in Urla ilçesinde, oturduğu evde cinnet getiren Yaşar Şaşmaz (57) tartıştığı eşi İpek Şaşmaz’a (44) pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda ağır yaralanan talihsiz kadın, can havli ile kendisini sokağa atarak evden kaçtı. Bu sırada, Yaşar Şaşmaz aynı pompalı tüfekle kendisine 2 el ateş ederek yaşamına son verdi. Öte yandan, çift arasında, İpek Şaşmaz’ın 1 hafta önce evi terk etmesi sonucu kavga çıktığı iddia edildi.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Yaka Mahallesi Martı Sokak’taki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, İpek Şaşmaz ile eşi Yaşar Şaşmaz arasında oturdukları evde başlayan tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Gerginliğin artması sonucu, Yaşar Şaşmaz evde bulunan pompalı tüfeği eline alınca İpek Şaşmaz kaçmaya başladı. Yaşar Şaşmaz pompalı tüfeği eşine doğrultarak ateşledi. Vücudunun birçok yerinden isabet eden saçmalar sonucunda ağır yaralanan İpek Şaşmaz, can havli ile kendisini sokağa atarak kaçmaya çalıştı. Yaşar Şaşmaz bu sırada, aynı tüfekle önce cinsel uzvuna sonra da başına ateş ederek yaşamına son verdi. Yaşar Şaşmaz’ın silahı ateşlediği sırada bahçede bulunan bir köpeğinde, isabet eden saçmalar sonucunda yaralandığı öğrenildi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, olayda ağır yaralanan İpek Şaşmaz’ı ambulansa alarak Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne sevk etti. Burada tedaviye alınan İpek Şaşmaz’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yaşar Şaşmaz’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

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BİR HAFTA ÖNCE EVİ TERK ETTİĞİ İDDİASI

Öte yandan, Yaşar Şaşmaz ile İpek Şaşmaz arasında, İpek Şaşmaz’ın bir hafta önce evi terk etmesi gerekçesiyle tartışma çıktığı ileri sürüldü. Yaşar Şaşmaz’ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, İpek Şaşmaz’ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.(DHA)

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