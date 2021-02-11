Cinnet getiren boya ustası, eşini öldürüp, 2 çocuğunu yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulundu (2) ek fotoğraf

Serhat Ozan YILDIRIM/ ÇEMİŞGEZEK/ TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'nin Çemişgezek ilçesinde sürü sahiplerinin kurt saldırılarından korunmada en büyük yardımcıları olan Kangal köpeklerinin haberini yapmak için havadan...