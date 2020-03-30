Dünyayı alt-üst eden, on binlerce kişinin ölümüne neden olan korona virüs, bilindiği gibi Çinlilerin yarasa çorbası içmesinden kaynaklandı.

Bu durumda şu tespiti yapmamız gerekiyor:

Çinliler doğadaki birçok hayvanı rahat bırakmaz, yarasa ve sıçan çorbalarını içmeye, kirpi kavurma, yılan dolması, timsah pirzola, kedi sote, kurbağa yahni ve böcek böreğini yemeye devam ederlerse dünya korona virüsü atlattıktan sonra bile ciddi tehlikelerle, yeni virüs salgınlarıyla karşı karşıya kalmaktan kurtulamaz.

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Peki, Çinlilerin beslenme alışkanlıkları nasıl değiştirilebilir?

Bu konuda, Birleşmiş Milletler’e bağlı Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere uluslararası kuruluşlara önemli görevler düşüyor.

Çinli yetkililer bazı hayvanların avlanmasına ve yenilmesine yasak getirmeleri için zorlanmalı, bunu yapmadıkları takdirde dünya çapında ekonomik ambargolarla karşı karşıya kalacakları kendilerine açıkça ifade edilmelidir.

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Tabii, Türkiye’nin de yapabilecekleri var.

Çin’e bir dostluk heyeti gönderip şu mesajı verebiliriz mesela:

Gelin size mercimek, tarhana, sebze ve yoğurt çorbalarının yapılmasını öğretelim…

Gelin sizi kabak musakkayla, patlıcan karnıyarıkla, kuru fasulyeyle, zeytinyağlı bamyayla, bulgur pilavıyla, mücverle, şakşukayla, türlüyle, köfte patatesle, peynirli börekle tanıştıralım…

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Dün sosyal medyada dolaşan bir fotoğraf vardı.

Pazarcının biri tezgahının üstüne şu yazıyı asmıştı:

“Allah vermiş pırasa

Hiç yenir mi yarasa!”

Bu duyarlılığa Çinli yetkililer de inşallah en kısa zamanda kavuşur.