Çinli felsefeci Chen Lai, Kırmızı Kedi Kitabevi’nin Beşiktaş Çarşı Mağazası’nda Türk okurlarla buluştu.

Söyleşide, Konfüçyüs değerlerinin özellikleri ve çağdaş Çin’in yaşadığı dönüşüm üzerine konuşan Lai, Türkçe dahil 20 dile çevrilen kitabı ‘Çin Uygarlığının Öz Değerleri’ni okuyucuları için imzaladı.

‘Çin Uygarlığının Öz Değerleri’ kitabı Türkçe dahil 20 dile çevrilen Çinli felsefeci Chen Lai, Kırmızı Kedi Kitabevi tarafından düzenlenen etkinlikte, Türk okuyucularıyla bir araya geldi. Chen Lai, Çin halkının Çin Uygarlığını bilinçli şekilde inceleyerek özgüvenini ilerletebileceğini ve Çin halkının iç uyumunu sağlayabileceğini söyledi. Lai, kitabının ana konusunun Çin uygarlığının manevi dünyası olduğunu belirtti.

“GENÇLER, TOPLUMA KARŞI SORUMLULUK HİSSEDİYOR”

Kitapta, Çin halkının dünya görüşü ve değerlerini okuyucuya aktardığını ifade eden Chen Lai, Çin ahlâkı ve Çin felsefesi sistemi ‘konfüçyüsçülük’ hakkında ise şunları söyledi:

“Geleneksel değerlerimizden konfüçyüsçülük düşüncüleri günümüzde bazı şeyler örtüşürken, bazılarıyla çelişiyor. Bu geleneksel değerlerin geride kaldığı anlamına gelmez. Teknolojide görülen gelişme ya da insanların manevi yaşantılarını gerektiği kadar önemsememesi, bunlar modernselleşme sürecinde ortaya çıkan sorunlardan. Günümüzde insanların bir çoğu materyal hayatları çok önemsiyor. Bu durumda aşırılığa kaçınca bazı sorunlara neden olabiliyor. O zaman biz ne yapıyoruz? Modernselleşme sürecinde ortaya çıkan meselelerin hangisi doğru, hangisi yanlış buna bakıyoruz. Bir sorun da şu. Günümüzde gençler arasında sadece kendine odaklanma var. Gençler kendi istediklerini önem veriyor ve topluma karşı sorumluluklarını hissetmiyorlar.”

“SOSYAL MEDYA ETİK ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMELİ”

Sosyal medyanın faydalı olduğunu ancak bunu kullanırken etik değerlerin de göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade eden Chen Lai, “Sosyal medya aracılığıyla bireyler görüşlerini açıkça ifade edebiliyor. Bu iletişimi hızlandırıp verimliliği sağlıyor. Örneğin, Çin’de insanların kişisel medya kanalı açtıkları uygulama var. Bu herhangi bir denetim üzerinden filtre edilmiyor. Bu medyanın kullanıcıları dikkat çekmek için çok garip sözler söyleyebiliyor ya da ahlak ve değerlere aykırı şeyler paylaşabiliyor. Bu da o aracın amaçlarından uzaklaştığını gösteriyor. Etiğe aykırı ifadeler yer alabiliyor. Bu tür mecralar toplumsal değerler açısından yönlendirilmelidir” tavsiyesinde bulundu.

“İSTANBUL BOĞAZI BENİ BÜYÜLEDİ”

Türkiye’ye ilk kez geldiğini ve İstanbul’u çok beğendiğini de belirten Lai, boğaza duyduğu hayranlığı ise şu sözlerle ifade etti:

“Boğaz inanılmaz güzel. Bu şehirden büyülendiğimi söyleyebilirim. Batı ile doğuyu bağlayan bir medeniyet burada kesişiyor. İstanbul’un Avrupa ve Asya’nın ortasında olması farklı uygarlıklar arasındaki bağı burada hissettiriyor. İstanbul’un farklı kültür ve gelenekleri bir arada barındırdığını düşünüyorum.”