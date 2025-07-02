Çinli cerrah Prof. Dr. Rong Liu liderliğindeki ekip, uydu destekli robotik cerrahi teknolojisi kullanarak 5 bin kilometre uzaklıktaki hastaları başarıyla ameliyat etti. Pekin’de bulunan iki hasta, Lhasa’dan ‘Apstar-6D’ uydusu aracılığıyla gerçekleştirilen operasyonlarla karaciğer kanseri ve hemanjiom tedavisi gördü. Geleneksel 5G sistemlerinin mesafe sınırını aşan bu yenilikçi yöntem, gecikmeleri minimuma indirerek yüksek hassasiyetli ve kesintisiz veri akışı sağladı. Yaklaşık 124 dakika süren ameliyatların ardından hastalar komplikasyonsuz şekilde 24 saat içinde taburcu edildi.

Uydu Destekli Robotik Cerrahide Yeni Dönem

Uydu teknolojisi ile uzun mesafelerden gerçekleştirilen robotik ameliyatlar, sağlık alanında devrim yaratmaya devam ediyor. Çin’de yapılan bu başarılı operasyon, gelecekte daha geniş çaplı uygulamaların önünü açıyor.

Profesör Rong Liu ve Ekip Başarı Hikayesi

Prof. Dr. Rong Liu’nun öncülüğündeki ekip, ‘Apstar-6D’ uydusu sayesinde karaciğer kanseri ve hemanjiom hastalarına kesintisiz, güvenli ve etkili cerrahi tedavi fırsatı sundu.