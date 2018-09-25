Çin’in, Yüksek Teknoloji Sektörlerindeki Yatırımları Hızla Büyüyor

Çin bir imalat merkezi olmaktan inovasyon merkezi olmaya doğru emin adımlarla ilerliyor. Veriler, Çin’in yüksek teknoloji sektörlerindeki planlı yatırımlarının 2018’in ilk sekiz ayında güçlü bir büyüme kaydettiğini gösteriyor. Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu’nun bir raporunda yatırım projelerinin onaylanması ve izlenmesi için çevrimiçi platformdan alınan verileri atfen Ocak ayından Ağustos ayına kadar, ileri teknoloji sektörlerinde yeni yatırımların önceki yıla oranla yüzde 69,6 oranında artış kaydettiği belirtildi.

Elektronik ve bilgi sektörü, yatırımlarda yüzde 133,9’luk bir artış gösterirken bunu yeni enerji sektörü için yüzde 89,9 ve yeni malzeme sektörü için yüzde 68 oranında yatırım büyümesi izledi.

Raporda, yüksek teknolojili ekipman üretimi, çevre koruma ve biyoteknoloji sektörlerinin, sırasıyla yüzde 29,1, yüzde 23,4 ve yüzde 8,8 oranında büyüme gösterdiği belirtildi. Diğer taraftan raporda yüksek teknolojili sektörlerde hızlı büyümenin “Çin’in yapısal optimizasyon yönüne, büyümenin kaynaklarınızdaki dönüşüme ve endüstriyel ve teknolojik tırmanmaya paralel olarak gerçekleştiği” kaydedildi. Rapora göre bu yapısal dönüşümün arkasında ülkenin bilim-teknoloji sektörüne yatırım yapma isteği, ulusun inovasyona dayalı gelişmeyi teşvik etmesi, çekirdek teknolojilerdeki çığır açan yeniliklerin desteklenmesi ve teknolojik gelişmelerin önünü açan kurumsal dönüşümler yer alıyor.

İlk sekiz ayda ülkenin toplam yeni yatırımı da, bir önceki yıla göre yüzde 4,5 artış gösterdi.