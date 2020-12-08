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Çin’in koronavirüs aşısı Sinovac’ın ilk sonuçları açıklandı

Türkiye’de 11 Aralık 2020’den itibaren genel olarak kullanımına başlanacak olan Çin üretimi covid-19 aşısının koronavirüsten yüzde 97 koruma sağladığı duyuruldu.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını tüm hızıyla devam ederken, bir çok ülke toplu aşılama uygulaması başlattı.  Bio Farma’nın sözcüsü Iwan Setiawan, “Klinik araştırma ekibimiz bir ay içinde ara verilerin etkililiğinin yüzde 97’ye kadar çıktığını tespit etti” dedi. Bio Farma, 1,600 kişiyi içeren deneyler sırasında kaç katılımcının enfekte olduğuna dair bilgi vermedi. Iwan Setiawan, Bio Farma’nın tam sonuçları bekleyeceğini ve Endonezya’nın gıda ve ilaç ajansının toplu aşılama başlamadan önce Ocak ayı sonlarında acil kullanım izni vermesini beklediğini söyledi.

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Etiketler: Çin aşısıkoronavirüs
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