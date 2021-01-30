Çin’e yapılan bor ihracatında ilk tren Erzurum’a ulaştı

Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)- TÜRKİYE’den Çin’e yapılan bor ihracatı için Ankara’dan yola çıkan ilk tren Erzurum’a ulaştı.

Türkiye’den Çin’e yapılan bor ihracatı için Ankara’dan yola çıkan tren, saat 18.00 sıralarında Erzurum Garı’na geldi. 1234 ton yükle Erzurum’a ulaşan 45232 sefer sayılı ihracat treni kısa bir süre mola verdi. Tren daha sonra Erzurum’dan Kars’a gitmek üzere hareket etti.

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından Bakü- Tiflis- Kars Demiryolu Hattı üzerinden Çin’e ihraç edilecek bor madeni taşıyan tren, Kars’tan sonra Gürcistan- Azerbaycan- Hazar Denizi geçişi ve Kazakistan üzerinden Çin’in Xi’an şehrine ulaşacak.

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