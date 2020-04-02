Bir grup ABD’li avukat, koronavirüs salgınının başlangıç noktasının Çin olduğunu belirterek bu ülke aleyhine 20 trilyon dolarlık tazminat davası açtı.

Dava dilekçesinde, koronavirüsün Vuhan Viroloji Enstitüsü’nde kitlesel ölümlere yol açmak için üretildiği ve başta ABD olmak üzere dünyanın neredeyse tamamına yayıldığı belirtiliyor, Çin’in bu hareketi “terörizm” olarak nitelendiriliyor.

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ABD’li avukatların gerekçelerine dayandırılmasa bile bizim de Çin’den hesap sormamız gerekir.

Açacağımız tazminat davasında özetle şu hususları vurgulayabiliriz:

-Çin, beslenme alışkanlıkları nedeniyle virüsün ortaya çıkmasının baş sorumlusudur. Başta yarasa olmak üzere vahşi hayvanların etlerini yemeselerdi dünya böyle bir felaketle karşı karşıya kalmayacaktı.

-Salgının başladığını dünyaya zamanında duyurmayıp Türkiye’nin de aralarında yer aldığı 200’e yakın ülkenin gerekli önlemleri almasını geciktiren de yine Çin’dir.

-Çin’in akıl almaz tutumu nedeniyle ülkemizde çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetti. Milyonlarca insan haftalarca evde hapis hayatı yaşamak zorunda kaldı. Ekonomimiz ağır darbe yedi, şirketler battı, işsizlik yaygınlaştı.

-Sonuç olarak salgın nedeniyle ortaya çıkan zararı Çin’in ödemesi gerekir.

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Türkiye Barolar Birliği’nin, baroların ya da hiç olmazsa genç bir avukatın bu işe öncülük etmesi yerinde olur.