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Çin’de temmuz ayı enflasyonu yüzde 2.8 oldu

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Ulusal İstatistik Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre Çin’de temmuz ayı tüketici enflasyonu yüzde 2.8 oranında artış gösterdi.

Bu rakam beklentilerin yüzde 0.4 üstünde gerçekleşti. Enflasyon rakamlarında meyve ve domuz etindeki artışlar etkili olurken, üretici fiyatları ise yüzde 0.3 oranında geriledi…

Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamaya göre, Çin’in ana enflasyon göstergesi olan tüketici fiyat endeksi (TÜFE), temmuz ayında yıllık bazda yüzde 2,8 oranında artış gösterdi. TÜFE, 2.7’lik beklentinin yüzde 0.4 üzerine çıktı. Gıda fiyatları geçen yıla göre yüzde 9.1 oranında artarken, haziran ayına göre artış yüzde 8.3 oldu. Gıda dışı fiyatlarda ise haziran ayına göre yüzde 0.1 oranında düşüş yaşandı. NBS, ilk yedi ayda tüketici fiyatlarının bir önceki yıla göre yüzde 2.3 arttığını söyledi.

NBS yetkilisi Dong Yaxiu, enflasyon rakamında meyve ve domuz etindeki yükselişlerin etkili olduğunu açıkladı. Meyve fiyatları yıllık bazda yüzde 39,1 oranında artarak temmuz ayında TÜFE’ye 0,63 puan etki etti. Domuz eti fiyatları da yaşanan arz sorunu nedeniyle aylık olarak yüzde 7,8; yıllık olarak da yüzde 27’lik bir artış gösterdi.

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NBS verilerine göre, üretici fiyatları ise temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0.3 oranında geriledi.

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