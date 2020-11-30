Çin’de rögar kuyusunda 3 gün mahsur kalan temizlik işçisi böyle kurtarıldı

Çocuklarda görülen hem fiziksel hem psikolojik sorunların akupunkturla tedavi edilebileceğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Serhat Koran “Akupunktur tedavisiyle çocuklarda sık görülen obezite ve psikolojik kaynaklı dikkat eksikliği, hiperaktivite, baş ağrıları, gece altını ıslatma, iştahsızlık gibi durumlara çözüm bulunabiliyor.