Çin’de doğalgaz patlaması kamerada

Çin, (DHA) – Çin’de bir restoranda patlayan doğalgaz borusu 34 kişinin yaralanmasına neden oldu.Patlama anı saniye saniye kameraya yansıdı.

Çin’in Hunan eyaletine bağlı Miluo kentinde bir restoranda doğalgaz borusunda patlama meydana geldi. Olay esnasında mutfakta bulunan ve aralarında müşterilerin de olduğu 34 kişi yaralandı.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptığı açıklamada, patlamanın doğalgaz borusundan kaynaklandığını belirtti. Yetkililer, doğalgaz borusunun patlamasının ardından çıkan yangına müdahalede bulundu. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, restoran kullanılamaz hale geldi. Patlama anı ise restoranın güvenlik kamerasına an be an yansıdı.