Ana Sayfa Haberler Çin’de batarya fabrikasında şiddetli patlama: 1 ölü, 20 yaralı
Kategoriler: Dış Haberler

Çin’de batarya fabrikasında şiddetli patlama: 1 ölü, 20 yaralı

Çin (DHA)- Çin’in Hunan eyaletinde bulunan batarya fabrikasında meydana gelen patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin de yaralandığı belirtildi. Patlama anı ise kameraya yansıdı.
Patlama, Çin’in Hunan eyaletindeki Ningxiang kentindeki bir batarya fabrikasında meydana geldi. Patlamanın nedeni henüz belirlenemezken, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin ise yaralandığı duyuruldu. Patlama sonrası çıkan yangına 36 itfaiye aracı ile 288 personelin müdahale ettiği öğrenilirken, söndürme çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

FOTOĞRAFLI

 

Paylaş
Yayınlanma Tarihi
29 saniye önce

Son Haberler

Şırnak’ta uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Sekvan KÜDEN/ ULUDERE (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu satışı yaptığı…

11 dakika önce

Malatya’ya şehit ateşi düştü (2)

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ŞEHİT ANNESİYLE GÖRÜŞTÜ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerle…

11 dakika önce

‘Dur’ ihtarına uymayan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi: 5 gözaltı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, uygulama noktasında polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve kovalama sonucu durdurulan otomobilde…

31 dakika önce

Uyuşturucu baskınında tarihi eser ele geçirildi: 1 gözaltı

Ömer KOÇ/ AFŞİN (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesinde uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelinin evine yapılan baskında, uyuşturucu…

31 dakika önce

Şırnak’ta kömür ocağında göçük; 2 işçi yaralı, 1 işçi kurtarılmaya çalışılıyor (3)

VALİ PEHVİLAN'DAN YARALI MADENCİLERE ZİYARET  Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Görümlü beldesi Rutke Kurat Tepe mevkisindeki…

41 dakika önce

Tartıştığı kardeşini bıçakladı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, tartıştığı kardeşini bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı. Olay, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi’nde…

41 dakika önce