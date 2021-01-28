Çin’de 650 gramla dünyaya gelen minik maymuna rekor beğeni

Çin, (DHA)- Çin’de geçen ay 650 gram dünyaya gelen Lucky adı verilen Siyamang cinsi maymun, hayvanat bahçesi çalışanları ve ziyaretçilerinin ilgi odağı oldu.

Çin’in Jiangsu eyaletindeki Nankin kentinde bulunan Nanjing Hongshan Hayvanat Bahçesi’nde bir ay önce doğan ve Lucky adı verilen maymun, çalışanların ve ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Maymunun Siyamang cinsi olduğu, 650 gram olarak dünyaya geldiği belirtildi. Doğumundan bir ay sonra 820 grama ulaşan sevimli maymunun 4 dişinin çıktığı ifade edildi. Bir aylık maymunun battaniyeye sarıldığı anlara rekor beğeni geldi.

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