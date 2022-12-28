Cinayetten tutuklanan zanlı: Neden pişman olayım ki, çok para verdim

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Abdulkadir AYDINIŞIK/ EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Edremit ilçesinde Ayhan Sargut; borç- alacak meselesi nedeniyle tartıştığı Erol Çolpan (62) tarafından bıçakla öldürüldü. Adliyeye sevk edilen zanlı Çolpan, habercilerin “Pişman mısın?'”sorusuna, “Pişman değilim, neden pişman olayım ki, çok para verdim” dedi. Çolpan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, saat 15.00 sıralarında ilçeye bağlı Soğanyemez Mahallesi, Kurşunlu Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında borç- alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan Erol Çolpan ile Ayhan Sargut, sokakta karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Erol Çolpan, yanında bulunan bıçakla Ayhan Sargut’u 5 yerinden bıçakladı. Sargut kanlar içerisinde yığılırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Sargut, kaldırıldığı Edremit Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçmaya çalışan Erol Çolpan ise çevredeki vatandaşlar tarafından yakalandı. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Erol Çolpan’ı gözaltına aldı.

‘PİŞMAN DEĞİLİM, NEDEN PİŞMAN OLAYIM Kİ, ÇOK PARA VERDİM’

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen cinayet şüphelisi Erol Çolpan, adliye girişinde basın mensuplarının “Pişman mısın ?” sorusuna “Pişman değilim, neden pişman olayım ki, çok para verdim” dedi. Çolpan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. (DHA)

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