Cinayetten aranıyordu Beşiktaş’ta hırsızlık yaparken yakalandı

Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL (DHA) İstanbul’da 20 evden toplam 500 bin lira değerinde hırsızlık yapan ve kasten adam öldürmekten aranan 20 yaşındaki Ahmet A. son hırsızlığında yakalandı. Şüphelinin Beşiktaş’ta hırsızlık yaptığı eve giriş çıkış anları kameralara yansıdı.

3 ay içerisinde Bursa Karacabey’de 3 kez, Başakşehir’de 10 kez, Küçükçekmece’de 2 kez, Beylikdüzü’nde 2 kez, Bakırköy, Bahçelievler ve Büyükçekmece’de evlerden iş yerlerinden ve otomobillerden hırsızlık yapan Ahmet A. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Temmuz ayında Beşiktaş Etiler’de bir sitedeki hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde sitenin kapısından içeri girdikten sonra kulübeden anahtarı alıp sitedeki binalarda hırsızlık yapan Ahmet A. geldiği kapıdan çıkarak kaçıyor. Daha önce de hakkında 20 kez şikayet yapılan Ahmet A’yı yakalamak için Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Ahmet A’yı evinin yakınlarında yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette yapılan sorgusunda Ahmet A’nın birisi kasten adam öldürmek suçundan olmak üzere 5 aranmasının olduğu öğrenildi.

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