ABD Başkanı Trump’ın, Cemal Kaşıkçı cinayeti konusunda Suudi yönetimini aklamaya çalışan sözleri, kendisi açısından olduğu kadar ülkesi açısından da utanç verici.
Trump şunları söyledi:
-Kaşıkçı cinayetiyle ilgili tüm gerçekleri bilemeyeceğiz.
-Her halükarda Suudi Arabistan Krallığı ile ilişkilerimiz sürecek.
-İran’a karşı verdiğimiz çok önemli savaşta Suudi Arabistan büyük müttefikimiz.
-İsrail ve bölgedeki tüm partnerlerimizin çıkarlarını korumak adına Suudi Arabistan’la sağlam bir partner olarak kalma niyetindeyiz.
-Suudi Arabistan ABD’de 450 milyar dolarlık yatırım yapacak.
++
Trump’ın sözleri şöyle de anlaşılabilir:
-Güvenlik ve istihbarat birimlerinin hazırladığı raporlar, ortadaki ses kayıtları filan önemli değil.
-Suudi Arabistan bizim Ortadoğu’daki çıkarlarımızı koruyan bir ülke olmanın yanı sıra bizden milyarlarca dolarlık silah alması ve ülkemize büyük yatırımlar yapması bakımından da vazgeçilemeyecek bir dosttur.
-Tüm bunlar göz önüne alındığında Suudi yönetimini suçlamak akıl dışıdır.
++
Oysa, ABD gibi büyük bir devletin başkanına şöyle konuşmak yakışırdı:
-Kaşıkçı cinayeti korkunç bir insanlık suçudur.
-Bu suçun işlenmesinde bazı Suudi yöneticilerin sorumlu olduğu anlaşılmaktadır.
-Çıkarlarımıza aykırı da olsa söz konusu ülkeyle ilişkilerimizi eskisi gibi sürdüremeyiz.
-Cinayetten sorumlu olan herkesin uluslararası bir mahkemede yargılanıp en ağır cezaya çarptırılmaları için elimden gelen gayreti göstereceğim.
++
Trump, tarihi bir fırsatı kaçırdı.
Ve, ABD, hiçbir zaman unutulmayacak bir utançla baş başa kaldı.
FACEBOOK YORUMLARI