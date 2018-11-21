ABD Başkanı Trump’ın, Cemal Kaşıkçı cinayeti konusunda Suudi yönetimini aklamaya çalışan sözleri, kendisi açısından olduğu kadar ülkesi açısından da utanç verici.

Trump şunları söyledi:

-Kaşıkçı cinayetiyle ilgili tüm gerçekleri bilemeyeceğiz.

-Her halükarda Suudi Arabistan Krallığı ile ilişkilerimiz sürecek.

-İran’a karşı verdiğimiz çok önemli savaşta Suudi Arabistan büyük müttefikimiz.

-İsrail ve bölgedeki tüm partnerlerimizin çıkarlarını korumak adına Suudi Arabistan’la sağlam bir partner olarak kalma niyetindeyiz.

-Suudi Arabistan ABD’de 450 milyar dolarlık yatırım yapacak.

++

Trump’ın sözleri şöyle de anlaşılabilir:

-Güvenlik ve istihbarat birimlerinin hazırladığı raporlar, ortadaki ses kayıtları filan önemli değil.

-Suudi Arabistan bizim Ortadoğu’daki çıkarlarımızı koruyan bir ülke olmanın yanı sıra bizden milyarlarca dolarlık silah alması ve ülkemize büyük yatırımlar yapması bakımından da vazgeçilemeyecek bir dosttur.

-Tüm bunlar göz önüne alındığında Suudi yönetimini suçlamak akıl dışıdır.

++

Oysa, ABD gibi büyük bir devletin başkanına şöyle konuşmak yakışırdı:

-Kaşıkçı cinayeti korkunç bir insanlık suçudur.

-Bu suçun işlenmesinde bazı Suudi yöneticilerin sorumlu olduğu anlaşılmaktadır.

-Çıkarlarımıza aykırı da olsa söz konusu ülkeyle ilişkilerimizi eskisi gibi sürdüremeyiz.

-Cinayetten sorumlu olan herkesin uluslararası bir mahkemede yargılanıp en ağır cezaya çarptırılmaları için elimden gelen gayreti göstereceğim.

++

Trump, tarihi bir fırsatı kaçırdı.

Ve, ABD, hiçbir zaman unutulmayacak bir utançla baş başa kaldı.