Cinayete yardımdan yargılanan muhtar, 15 yıl hapis cezası verilip, tutuklandı

Süleyman ÖZAYDIN/MANYAS (Balıkesir) (DHA)- BALIKESİR’in Manyas ilçesinde 2019 yılı Temmuz ayında çocuğunu döven Yılmaz Zafer’i öldüren Yücel Arslan’a yardım ettiği iddiasıyla yargılanan Erecek Mahallesi Muhtarı Nevzat Dinmez, 15 yıl hapis cezasına çarptırılıp, tutuklandı. Muhtarlık görevine ise birinci aza Selami Acar getirildi.

Manyas Maltepe Mahallesi’nde 2019 yılının Temmuz ayında bir büfede çıkan kavgada, Yücel Arslan, çocuğunu dövdüğü iddiasıyla Yılmaz Zafer’i öldürdü. Olaydan sonra tutuklanan Arslan ile cinayete yardım ettiği öne sürülen Erecek Mahallesi Muhtarı Nevzat Dinmez hakkında dava açıldı.

Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugünkü karar duruşmasında Yücel Arslan, ‘tasarlayarak öldürme’ suçundan 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz sanık Muhtar Nevzat Dinmez’e de 15 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme hükümle birlikte muhtarı tutuklayarak, Bandırma Kapalı Cezaevi’ne gönderdi.

Erecek Mahallesi Muhtarlığı’na ise birinci aza Selami Acar getirildi.

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