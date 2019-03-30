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30 Mart 2019
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Cinayete hız sınırı

Nuri Kayış Nuri Kayış

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Bir sürücü, kullandığı araçla Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden 344 kilometre hızla geçmiş.

Bu kadarla kalmamış, o anı kaydedip sosyal medyada paylaşmış.

Fotoğrafta geçiş saati 18.30 olarak görülüyormuş.

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Bu sürücü yakalandığında birkaç bin lira ceza vererek kurtulacak.

En fazla ehliyetine iki-üç ay el konulur.

Böyle bir ceza sistemiyle kazaları da ölümleri de önlemenin imkanı yoktur.

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Yapılacak şey çok basit oysa:

Trafikteki tüm araçların motor yapılarında en fazla 90 kilometre hız yapacak biçimde teknik düzenlemeye gidilmeli.

Yani, ambulanslar, itfaiyeler, polis araçları ile devlet protokolündeki birkaç kişinin makam araçları dışında kalanlar 100 kilometre hıza bile çıkamamalı.

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Emniyet Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, Türkiye’de yılda 1 milyondan fazla trafik kazası oluyor.

Bu kazalarda 7 binden fazla kişi hayatını kaybediyor, 300 binden fazla kişi yaralanıyor.

“Afet” ya da “facia” sözcükleriyle açıklanacak bir tablo bu.

Daha fazla beklenmemeli, yukarıda ifade ettiğim radikal önlem bir an önce alınmalı.

Beklemek, kaybetmek anlamına gelir.

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Nuri Kayış
Nuri Kayışhttps://sonsoz.com.tr
Gazeteciliğe 1977 Son Havadis gazetesinde başladı, Hür Anadolu, Başkent, Ulus, Günaydın ve Sabah gazetelerinde çalıştı. RTUK Başkanlığı yapan yazarımızın 14 adet yayınlanmış kitabı bulunmaktadır.

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