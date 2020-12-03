Cinayet şüphelisi kendisini almaya gelen polislere ateş açtı: 2 yaralı (2)- Yeniden

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- ANTALYA’da cinayet şüphelisi olarak hakkında yakalama kararı bulunan Muhammet Karataş (22), Kahramanmaraş’ta kaldığı otelde kendisini gözaltına almaya gelen polislere tabancayla ateş açtı. Saldırıda biri ağır, 2 polis memuru yaralandı. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için kent genelinde operasyon başlatıldı.

Olay, saat 11.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Egemenlik Caddesi’nde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Antalya’da işlenen bir cinayetle ilgili şüpheli olarak aranan Muhammet Karataş’ın kentte olduğu bilgisine ulaştı. Polis ekipleri, hakkında yakalama kararı olan şüphelinin eşkaline uyan kişinin Egemenlik Caddesi yakınlarında görüldüğünü belirledi. Bölgedeki mobese ve güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüpheli Karataş’ın otelde kaldığını saptadı.

HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNDAN ATEŞ AÇTI

Hareket geçen polisler, otelin üçüncü katına çıkarak, şüphelinin kaldığı odaya yöneldi. Bu sırada, havalandırma boşluğunun olduğu alanda duran Muhammet Karataş, kendisini gözaltına almaya gelen polislere tabancayla ateş açtı. Saldırıda polis memurlarından birisi karın bölgesinden, diğeri ise bacağından yaralandı. Polislerin de karşılık vermesi üzerine şüpheli, kaçmak için havalandırma boşluğuna girdi.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ OPERASYON BAŞLATTI

Silah sesleri üzerine bölgeye takviye polis ekipleri ve ambulanslar sevk edildi. Yaralı polis memurları hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan polislerden birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Otelin çevresi ablukaya alınırken, Özel Harekat polisleri de yolu yaya ve araç ulaşımına kapatıp, sivillerin uzaklaştırılmasının ardından otele operasyon düzenledi. İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu da olay yerine gelip, gelişmeleri takip etti. Otelde kalanları tahliye eden polislerin yaptığı aramada, şüpheliye ulaşılamadı. Şüphelinin kaldığı odadaki eşyalar ise incelemeye alındı.

KENT GENELİNDE OPERASYON

Görgü tanıkları ile bölgedeki güvenlik ve mobese kameralarını inceleyen ekipler, Muhammet Karataş’ın yakalanması için kent genelinde operasyon başlattı. Operasyonun devam ettiği belirtildi.

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