Cinayet şüphelisi, kendisini almaya gelen polislere ateş açtı: 1 şehit, 1 yaralı/ Ek fotoğraflar

Ana Sayfa Güncel Haberler Cinayet şüphelisi, kendisini almaya gelen polislere ateş açtı: 1 şehit, 1 yaralı/...
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
İzmirliler hafta sonu ormanlık alanlara gitti
- 0
Gökçe ADAR/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, hafta sonunu ormanlık alanlarda aileleriyle birlikte geçirdi. Vatandaşlar, açık havada spor ve yürüyüş yaptı. İzmir'de hafta sonu...
Bu öneri dünyayı kurtarır!
Bu hafta her nedense yaşanan birbirinden tatsız olaylara tanık oldu. Dünya futbolunun tartışmasız en büyük efsanelerinden biri Diego Armando Maradona, geçirdiği kalp krizi sonucu ebediyete göçtü. Akıl almaz başarılarla bezeli futbol kariyeri kadar, renkli ancak bir o kadar da düzensiz, çalkantılı ve de hoş sayılmayacak örnekler oluşturan yaşamıyla da dikkatleri üzerinde toplayan Arjantinli yıldız, ‘Tanrının eli’ne düştü. Dilerim mekanı Cennet olur…
‘Sırtımdaki Kütüphane projesiyle 6 bin 200 çocuğa ulaştılar
Şırnak'ta bir grup gönüllü tarafından oluşturulan 'Sırtımdaki Kütüphane' projesiyle 2 yılda köylerde yaşayan 6 bin 200 öğrenciye ulaşıldı. Köydeki çocuklara kitapları hediye eden gönüllüler, yeteneklerine göre okuma sonrası yanlarında getirdikleri tablet ve bilgisayarlarla robotik kodlama eğitiminin yanı sıra enstrümanlarla konser etkinliği düzenliyor.
Bitlis’te sokaklar boş kaldı
- 0
Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS, (DHA)- TÜM yurtta olduğu gibi Bitlis'te de koronavirüs tedbirleri kapsamında 21.00'den itibaren sokağa çıkma kısıtlaması başladı. İş yerlerinin kapatılması ile kentteki...