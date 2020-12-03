Cinayet şüphelisi, kendisini almaya gelen polislere ateş açtı: 1 şehit, 1 yaralı/ Ek fotoğraflar

Bu hafta her nedense yaşanan birbirinden tatsız olaylara tanık oldu. Dünya futbolunun tartışmasız en büyük efsanelerinden biri Diego Armando Maradona, geçirdiği kalp krizi sonucu ebediyete göçtü. Akıl almaz başarılarla bezeli futbol kariyeri kadar, renkli ancak bir o kadar da düzensiz, çalkantılı ve de hoş sayılmayacak örnekler oluşturan yaşamıyla da dikkatleri üzerinde toplayan Arjantinli yıldız, ‘Tanrının eli’ne düştü. Dilerim mekanı Cennet olur…