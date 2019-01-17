Bursa’da trans birey Derya Yıldırım’ın(49), trafikte ‘yol verme’ yüzünden tartıştığı Can Görkem Bayraktar’ı (20) bıçaklayarak, öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılandığı dava karara kaldı.

Savcının müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istediği Yıldırım’ın avukatı, müvekkilinin cinayeti meşru müdafa altında işlediğini savunarak, tahliye talebinde bulundu.

Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesinde geçen sene 23 Nisan’da meydana gelen olayda, trans can deniz Yıldırım, trafikte Can gösteriş Bayraktar ile ‘yol verme’ sorunu yüzünden tartıştı. Yıldırım, tartışmanın sonrasında yoluna devam edip Çekirge Caddesi’ndeki evine geldi. İddiaya göre, Yıldırım, kendisini takip eden Bayraktar ile evinin önünde kavga etti. Kavga esnasında sopa ile eline vurup, yere düşürdüğü bıçağı alarak, Bayraktar’ı yaraladı. Hastaneye kaldırılan Can gösteriş Bayraktar hayatını yitirirken, 12 sene önce de İzmir’de sevgilisini öldürmüş olduğu belirlenen deniz Yıldırım tutuklandı.

SAVCI MÜEBBET, AVUKATI TAHLİYE İSTEDİ

Hakkında Bursa 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde, ‘adam öldürmek’ suçundan hayat boyu hapis cezası istemiyle yargılanan deniz Yıldırım’ın karar adımına gelen davasında Cumhuriyet savcısı mütaala verdi. mahkemeye sanık avukatı ve öldürülen Can Görkem’in babası Tuncay Bayraktar ile avukatı katıldı. Cumhuriyet savcısı, toplanan dayanaklar sonucunda sanık hakkında müebbet hapis cezası verilmesini talep etti. Yıldırım’ın avukatı ise, müvekilinin suçu meşru müdafa içinde işlediğini savunarak, tahliyesini talep etti. Ayrıca müdafa için süre istedi. Mahkeme, deniz Yılıdırım’ın tutukluluk halinin devamına ve mahkemenin karar için Şubat ayına ertelenmesine karar verdi.