Cinayet sanığı: Koyunlara yol verme meselesi nedeniyle tartıştık

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Fahrettin TOKER/ KIRŞEHİR, (DHA)- KIRŞEHİR’in Kaman ilçesinde, çıkan silahlı kavgada Haydar Gündoğdu’yu (40) öldüren tutuklu sanık Furkan Korkmaz’ın yargılanmasına devam edildi. Korkmaz, ” Koyunlara yol verme meselesi nedeniyle tartıştık. Tabancasını çıkarınca ateş edeceğini düşünerek ben de yanımda bulunan tabanca ile ateş açtım. Pişmanım, tahliyemi istiyorum” dedi.

Olay, geçen yıl 21 Aralık’ta Kaman ilçesine bağlı İkizler köyünde meydana geldi. Arazide hayvan otlatan ve aralarında husumet bulunan Furkan Korkmaz ile Haydar Gündoğdu (43) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Furkan Korkmaz, tabancayla Haydar Gündoğdu’ya ateş açtı. Ağır yaralı olarak Kaman Devlet Hastanesine kaldırılan Haydar Gündoğdu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan cinayet zanlısı Furkan Korkmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Korkmaz hakkında ‘kasten adam öldürmek’ suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Furkan Korkmaz hazır bulundu. Duruşmada sözleri sorulan Korkmaz, “Olay günü köyümüzde hayvanları otlatırken Haydar Gündoğdu ve Mirze Gündoğdu ile karşılaştık. Koyunlara yol verme meselesi nedeniyle kendisiyle tartıştık. Sonrasında çıkan kavga sırasında Haydar Gündoğdu bana küfür etti. Aramızda arbede çıktı. Tabancasını çıkarınca ateş edeceğini düşünerek ben de yanımda bulunan tabanca ile ateş açtım. Pişmanım, tahliyemi istiyorum” dedi.

Mahkeme heyeti, eksik evrak nedeniyle duruşmayı 17 Kasım’a erteledi. (DHA)

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