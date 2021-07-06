Cinayet, başı bulunamayan kadının göğsündeki silikondan aydınlatılacak

SAPANCA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA’nın Sapanca ilçesinde, parçalara bölünen, başları bulunmayan kadın ve erkek cesedi otopsiye alınırken, kadının göğsünden çıkan silikonun seri numarasından, hangi firmanın sattığı ve operasyonun nerede yapıldığı tespit edilerek, kadının kimliği belirlenip, cinayetin sır perdesi aralanacak.

Sapanca’nın Kırkpınar Mahallesi Bağdat Caddesi’ndeki Çimen Sokak’ta 1 Temmuz günü, bir sokak köpeğinin ağzında insan uzvu olduğunu gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Polis, köpeğin geldiği arazide araştırma yaptı. Arazide gömülü, hayvanlar tarafından bir bölümü toprak üstüne çıkarılmış çöp poşeti içinde ceset parçaları bulundu.

Olay yeri inceleme ekibi ve savcının incelemesinin ardından kısmen çürümüş ceset parçaları, kimlik tespiti ve ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Otopsi Merkezi’ne götürüldü. Kadın ve erkek cesetleri toplam 13 parçaya bölünürken, testere veya kesici bir aletin kullanıldığı belirlendi. Cesetlerin başları ise bulunamadı.

Yapılan otopsi sırasında kadının göğsünde silikon olduğu belirlendi. Silikonun seri numarasından satan firma, daha sonra operasyonun nerede gerçekleştiği tespit edilmeye çalışacak. Gereken bilgileri ulaşılması durumunda kadının kimliği belirlenerek, cinayetin çözülmesinde ilerleme kaydedilecek. Polis cinayeti aydınlatmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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