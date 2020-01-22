“Çin Virüsü” ilaç sektörünün oyunu mu? 

Dünya, “Çin Virüsü” denilen yeni bir virüsün neden olduğu hastalığın korkusunu yaşıyor şu günlerde.



Çin’de 9 kişinin ölümüne neden olan hastalığın insandan insana geçerek büyük bir salgına yol açabileceği söyleniyor.



Ateş ve solunum güçlüğü gibi belirtilerle gelişen ve kısa sürede ölüme neden olan hastalık, Çin dışında Güney Kore, Japonya, Tayvan ve son olarak da ABD’de görülmüş.



Dünya Sağlık Örgütü alarma geçti, hastalığın önlenmesi için hangi önlemlerin alınabileceğini tartışmaya başladı.



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Soner Yalçın’ın “Kara Kutu” kitabında, uluslararası ilaç sektörünün yeni hastalıklar üretip sonra bunların ilaç ve aşılarını piyasaya sürdüğünü, sonuçta kâr açısından silah sektörüyle yarışacak bir noktaya geldiğini, yıllık 1.1 trilyon dolarlık iş hacmine ulaştığını yazmıştı.



Yalçın, ilaç sektörünün ürettiği hastalıklardan bazılarını, bu alandaki araştırmalarıyla tanınan Alan Cassels’in, Selling Sickness (Satılık Hastalıklar) kitabına atıfta bulunarak şöyle açıklamıştı:



-Utangaçlık, sosyal anksiyete belirtisi sayılıyor.



-Kadınlarda adet öncesi gerginlik, regl öncesi disforik bozukluk isimli bir zihin hastalığı imiş gibi tanımlanıyor.



-Cinsellikte gündelik dalgalanmalar, cinsel işlev bozuklukları oluyor.



-Hayatın doğal değişimlerinden biri olan menopoz, bir hormon eksikliği hastalığı olarak adlandırılıyor.



-İşyerlerinde dikkati dağılan çalışanların ise artık dikkat eksikliği sendromu isimli bir hastalığı var.



-Sağlıklı orta yaş kadınlarının osteoporoz denilen sessiz bir kemik hastalığı, sağlam orta yaş erkeklerinin ise yüksek kolesterol isimli ömür boyu devam edecek bir hastalıkları oluyor.



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Yalçın’ın kitabından edindiğim bilgilerle, ortaya çıkan yeni virüsü, içinde “acaba”ların dolu olduğu sorularla karşılıyorum.



Bakalım, önümüzdeki aylarda şu gelişmeler yaşanacak mı:



-Çin Virüsü’nün ortaya çıkardığı ölümcül hastalık yüzlerce kişinin ölümüne neden olacak.



-Medya kuruluşları, haberleri ve görüntüleri ile hastalığın hızla yayıldığını belirtip korkuyu artıracak.



-Kimi doktorlar, hastalığı “çağın vebası” diye nitelendirip yaşanan korkuyu panik düzeyine getirecek.



-Bu sırada uluslararası bazı dev ilaç kuruluşları, hastalığın tedavisine yönelik çalışmalarını hızlandırdıklarını, çözüme ulaşmalarının an meselesi olduğunu açıklayacak.



-Ve bingo… Hastalığın ilacı da, aşısı da bulunup büyük reklam kampanyalarıyla piyasaya sürülecek.



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Şimdi, yazının başlığındaki soruyu bir kez daha sormanın zamanı:



“Çin Virüsü” ilaç sektörünün oyunu mu?