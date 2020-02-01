Bir markette satılan çeşitli gıda ürünlerini şöyle bir inceledim dün. Çerezlik ayçiçeğinin üzerinde “Menşei: Çin” diye yazıyordu.

Birer kiloluk ambalajlarda satılan pirinçlerin de Çin’den geldiğini gördüm.

Türkçe markalarla satılan çeşitli tatlandırıcılar ve baharatların da Çin ürünü olduğunu anladım.

Bu kadar mı?

Değil!

Daha sonra internette biraz dolaşınca gördüm ki, Çin’den konserve domates, sıvı yağ, ceviz, kuru sarımsak, kuru biber, zencefil, tütün, glikoz şurubu ve hayvan yemi de ithal ediyormuşuz.

Üstelik bunlar az buz şeyler değil, binlerce ton.

Yani, her gün belki de milyonlarca ailenin sofrasında bir ya da birkaç Çin ürünü yer alıyor.

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Amacım kimseyi korkutmak, paniğe sevk etmek ya da ithalatçılara zarar vermek değil ama şu soruları sormadan da edemiyorum:

-Çin virüsünün yarasa çorbasında üreyip insanlara geçtiği ve salgına yol açtığı belirtiliyor. Bu durumda Çin’den gelen gıda ürünlerinde de Çin virüsü olabilir mi?

-Gümrüklerde Çin’den gelen ürünler kontrol edilirken Çin virüsü konusunda da herhangi bir inceleme yapılıyor mu?

-Çin’den ithal edilen yemleri yiyen hayvanlar da Çin gribine yakalanabilir mi?

-Virüsün ortaya çıktığı tarihten önceki ithalatlar neyse ama söz konusu virüs çıktıktan sonra da gıda maddeleri ithal edildi mi?

-Sağlık Bakanlığı, Çin’den gelen gıda ürünlerinin tüketilip tüketilmemesi konusunda acaba bir açıklama yapar mı?