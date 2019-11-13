Çin, Rusya ve Türkiye altın alıyor

Dünya Altın Konseyi (WGC) raporuna göre ağustosta 41,8 tonla aylık bazlı ülke tarihinin en yüksek altın alımını yapan Türkiye, üçüncü çeyrekte de 71,4 tonla dünya genelinde en fazla altın alımı yapan ülke oldu.

Dünya Altın Konseyi WGC’nin üçüncü çeyrek altın talebi raporuna göre, dünya genelinde altına olan talep artmaya devam ederken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, dünya merkez bankaları arasında 3’üncü çeyrekte rezervlerine 71,4 ton ekleyerek en fazla altın alan merkez bankası oldu. Merkez Bankasının toplam altın rezervleri 385,5 tona çıktı. Bu rezervi dolar cinsinden ifade edersek yaklaşık 18 milyar dolar kadardır. Türkiye, 2019 Ağustos ayında da 41,8 ton altın alarak, tarihinin en yüksek miktarlı aylık altın alımını gerçekleştirmişti.

Rusya da aynı dönemde altın rezervlerini artıran ülkeler arasında yer aldı. Rusya altın rezervlerini 34,9 ton artarak toplamda 2 bin 241,9 ton seviyesine yükseltti.

Altın rezervlerini artıran bir diğer ülke de Çin oldu, bu ülke üçüncü çeyrekte 21,8 tonluk altın alımı gerçekleştirdi. Çinin altın rezervleri de 2 bin 209 ton civarına ulaşmıştır.

Ayrıca altın bazlı yatırım fonları (ETF), söz konusu çeyrekte 258,2 ton altın alarak, portföylerindeki altın miktarını rekor seviye olan 2 bin 855,3 tona yükseltmiş bulunmaktadır.

2018’in üçüncü çeyreğinde 883,3 ton olan madenlerdeki altın üretimi ise bu yılın aynı çeyreğinde % 1’lik bir düşüşle 877,8 tona kadar gerilemiştir.

Altın rezervlerini arttıran bu ilk üç ülkenin ortak özelliği Amerikan yaptırımlarına muhatap olmaları yahut da Amerikan yaptırımlarına muhatap olma olasılığına sahip olmalarıdır.

Küresel finans sisteminin çatırdadığı ve bu sistemdeki Amerikan hegemonyasına karşı küresel ölçekte bir tepkinin doğduğu ve hızla arttığı bir dönemden geçmekteyiz. Amerika doları sadece bir rezerv para olarak görmüyor istediği zaman hasımlarına karşı kullanabileceği bir silah ya da kırbaç benzeri bir terbiye aracı olarak da görüyor. Kırbacı sırtında şaklattığı zaman istediğini, istediği zaman yaptırabileceğini düşünüyor, milletleri acı ile terbiye etmeye ve köleleştirmeye çalışıyor.

Bu kabul edilebilir ve de sürdürülebilir bir siyaset değildir. Dolar politikaları adeta eski çağların haracına benzer bir şekilde Amerika’nın bir refah transferi aracına dönüşmüştür. Bu muhakkak durdurulması gereken bir süreçtir, her millet ve her ekonomi kendini Amerika’nın dolar ile tehdidine karşı korumalıdır.

Bu yüzden Türkiye, Çin ve Rusya’nın altın alım politikaları son derecede doğrudur.

Ayrıca Amerikan ekonomisi sıkıntıya girdiği zaman eldeki dolarlar hızla alım gücünü yitirmekte, değersizleşmekte ve bu para birimini rezerv olarak elinde tutan kişi kurum ya da devletleri servetlerinden etmektedir.

Unutmayalım 1970’de 1 Ons altın sadece 35 dolardı bu gün ise 1500 dolar civarında! Yani 1970 yılında kasaya 1.000.000 dolar koysaydınız bugün sadece 666 Ons altın alabilirsiniz oysa bu miktarda dolar ile 1970’de 28.571 Ons altın alabilirdiniz!

2. Dünya savaşı sonrasında hegemonik bir güç haline gelen Amerika diğer ülkeleri sadece askeri yöntemler ile değil aynı zamanda ekonomik yöntemler ile de kendine bağımlı kılmaktadır. Rezerv para haline getirdiği doların değeri ile oynayarak küresel ölçekte büyük bir servet transferi yaratmakta ve büyük bir ekonomik sömürüye imza atmaktadır.

Amerikanın kurduğu bu hegemonyayı yok etmenin yolu rezerv olarak altın tutmak ve kripto paraları doların alternatifi olarak devreye sokmaktır.

Umarım yakın bir zamanda ülkeler ortaklaşa olarak hiçbir devletin, kurumun ya da kişinin tekelinde ve denetiminde olmayan bir kripto para birimi üretir ve dolaşıma sokar görün siz o zaman doların halini.