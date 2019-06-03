21.7 C
Ankara
3 Haziran 2019
Ana Sayfa Teknoloji Haberleri Çin ordusu bilgisayarlarından Windows’u kaldırıyor
Çin hükümeti, Çin ordusunda kullanılan bilgisayarlardan Windows işletim sistemlerini kaldırıp kendi geliştirdikleri sistemi yerleştirmeyi planlıyor.
Teknoloji Haberleri

Çin ordusu bilgisayarlarından Windows’u kaldırıyor

Editör Editör

-

6
0

Çin hükümeti, Çin ordusunda kullanılan bilgisayarlardan Windows işletim sistemlerini kaldırıp kendi geliştirdikleri sistemi yerleştirmeyi planlıyor.

Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında devam eden ticaret savaşlarına teknoloji savaşları da eklendi.

Kanada merkezli askeri dergi Kanwa Asian Defence’in aktardığına göre, Çin, ABD’nin bilgisayar ağlarına girme endişesi nedeniyle kendi işletim sistemlerini geliştirerek bunları ordu bilgisayarlarında kullanmayı hedefliyor.

Habere göre Çin hükümeti ‘gizlilik aracılığıyla güvenlik’ yaklaşımını benimseyerek başta ABD gibi Çin ordusu operasyonlarına casusluk yapan dış tehditlerin daha zor erişebileceği bir işletim sistemini hayata geçirmeyi planlıyor.

Yeni geliştirilecek sistem ‘İnternet Güvenliği Bilgi Liderliği Grubu’ adıyla bir birim oluşturulacak ve bu brim doğrudan Çin Komunist Partisi Merkez Komitesi’ne bağlanacak.

Grubun, Çin’deki endüstriyel kontrol sistemlerinin yüzde 70’inde kullanılan Almanya’nın geliştirdiği programlanabilen mantık kontrolcüsü’nün (PLC) de Çin’in ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğuna inandığı belirtildi.

ABD’de 2018 yılında ağ güvenlik bölümünü Amerikan Ulusal Güvenlik Birimi’nden ayırarak Birleşik Devletler Siber İstihbaratı olarak biçimlendirmişti.

90’lı yıllarında sonunda Kuzey Kore de ülke içersinde kullanılmak üzere Red Star OP adıyla kendi işletim sistemlerini geliştirmişti.

Güvenlik Birimi’nden ayırarak Birleşik Devletler Siber İstihbaratı olarak biçimlendirmişti.

90’lı yıllarında sonunda Kuzey Kore de ülke içersinde kullanılmak üzere Red Star OP adıyla kendi işletim sistemlerini geliştirmişti.

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Önceki İçerikTatil fırsatı maillerine dikkat edin, sahte olabilir
Sonraki İçerikCEO’ların 2019 yatırım gündeminde yapay zeka var
Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

Bu Haberler Kaçmaz!

Çin ordusu bilgisayarlarından Windows’u kaldırıyor

Editör -
Çin hükümeti, Çin ordusunda kullanılan bilgisayarlardan Windows işletim sistemlerini kaldırıp kendi geliştirdikleri sistemi yerleştirmeyi planlıyor.

Tatil fırsatı maillerine dikkat edin, sahte olabilir

“Vejetaryen beslenerek pek çok hastalığı engelleyebilirsiniz”

‘Verilen her 4 kilo hastalıktan kurtarıyor’

AYNI KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

Teknoloji Haberleri

CEO’ların 2019 yatırım gündeminde yapay zeka var

Editör -
Uluslararası danışmanlık ve denetim şirketi EY’nin (Ernst & Young) Yapay Zekâ Araştırması’na göre; ABD’li CEO ve iş dünyası liderleri bu yıl yapay zekâya yatırım yapacak.
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Tatil fırsatı maillerine dikkat edin, sahte olabilir

Editör -
Kaspersky Lab araştırmacıları Mayıs ayında, insanların iyi bir fırsatı değerlendirme içgüdüsünden yararlanmayı amaçlayan çok sayıda saldırı tespit etti.
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Google geri adım attı, Huawei Mate 20 Pro listeye girdi

Editör -
Huawei'nin amiral telefonlarından biri olan Huawei Mate 20 Pro, Google'ın Android Q Beta programına dahil edildi.
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

KACO, Siemens ailesine katıldı

Emre Yılmaz -
SIEMENS, dokuzdan fazla ülkede faaliyet gösteren, güç elektroniği üreticilerinden KACO - New Energy GmbH’ın dizi (string) inverter iş birimini satın aldı.
Devamını Oku

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR
Tel: +90 (312) 394 57 71