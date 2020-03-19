Korona salgınının başladığı yer olan Çin yaşadığı büyük krizi şu önlemleri alarak atlattı:

-Salgının görüldüğü bütün kentlerde sokağa çıkma yasağı ilan etti ve bunu katı biçimde uyguladı.

-Ülke genelinde seyahat yasağı getirdi, virüs taşıyan kişinin bunu başka kentlere götürmesini engelledi.

-Virüs testi yapacak laboratuarların sayısını kısa sürede olağanüstü biçimde artırdı, milyonlarca kişiyi teste tabi tuttu, hastalananları tek tek belirledi.

-Birkaç günde dev sahra hastaneleri kurdu, virüs tespit edilenleri burada gözetim altına aldı, tedavi etmeye başladı.

-Evlerde karantina uygulamasını son derece sınırlı tuttu ve onları da sıkı biçimde denetledi.

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İtalya ise bağıra bağıra gelen tehlike karşısında bakın nasıl davrandı:

-Virüs iyice yaygınlaşıncaya kadar sokağa çıkma yasağı ilan etmedi, ilkokuldan üniversiteye, fabrikadan atölyeye, sinemadan tiyatroya, kafeden restorana, AVM’den spor salonuna her yeri açık tuttu.

-Seyahatlere herhangi bir kısıtlama getirmedi, hasta kişilerin ülke genelinde salgını yaymasına seyirci kaldı.

-Virüs testi yapacak çok sayıda laboratuarı devreye sokmadığı gibi, hastanelerin yatak kapasitesini artıracak önlemleri de almadı.

-Uzun süre adeta “Bize bir şey olmaz abi” mantığıyla tam bir aymazlık içinde hareket etti.

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Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı son açıklamalardan anlaşılıyor ki, Korona virüsü Türkiye’de de hızla yayılıyor.

Önümüzde iki çarpıcı örnek var.

Ya Çin gibi davranıp bu virüse diz çöktüreceğiz.

Ya İtalya gibi davranıp çıra gibi yanacağız.