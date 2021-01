Çin aşısı, Manisa’ya ulaştı

Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA) – ÇİN’den Türkiye’ye getirilerek, dağıtımına başlanan Covid-19 aşıları Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi’ne ulaştı. Hastanede soğuk zincirde tutulan aşılar, ilk olarak sağlık çalışanlarına yapılacak.

Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği şartlarda, özel araçlarla nakledilen Covid-19 aşısı, Manisa’da ilk olarak Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi’ne ulaştı. Aşılar, özel dolaplarda muhafaza ediliyor. Hazırlıkların sürdüğü üniversite hastanesinde, 4 aşı odasında özel koşullarda randevu usulüyle aşılama yapılacak.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, üniversite hastanesine ulaşan aşıların onay gelir gelmez vurulmasına başlanacağını söyledi. Aşı odalarında ve Çin aşılarının saklandığı ortamda incelemelerde bulunan Rektör Ataç, randevu usulüyle aşılama yapılacağını belirterek, “Ülkemiz pandemi ile mücadelenin hakkını vererek süreci bugüne kadar çok sağlıklı şekilde yürüttü. Birçok ülkeye de sağlık desteği verdi, tüm dünyaya örnek oldu. Malum pandemi süreci mücadeleler, yeni normalleşme koşulu, tedaviler ve aşı aşamasına gelindi. Hastanemize de aşı gelmiş bulunmakta. Daha önceki süreçlerde de olduğu gibi anlık durumlarda tedbirlerimizi alabilmek gayesiyle aşılarımızı, Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği şartlarda muhafazaya aldık. Cumhurbaşkanımızın öngörüsü, Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda aşılamaya işlemine geçebileceğimiz haberi veya aşılama talimatı gerçekleşmesi gerekiyor dendiği andan itibaren hastanemizde süreç gerçekleşecek. Altını çizmekte yarar görüyorum; An itibariyle herhangi bir aşı olayını gerçekleştirmiyoruz. Şu an soğuk zincirde, Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği şartlarda muhafazayı yapıyoruz” diye konuştu.

Öncelikle sağlık çalışanlarının aşılacağını ve randevu sistemiyle çalışılacağını dile getiren Prof. Dr. Ahmet Ataç, “Aşılar yapılabilir denildiği anda dört odada, öncelikle sağlık çalışanlarına randevu sistemiyle, her birine 10’ar dakika arayla randevu verilerek, ortalama günlük 300 ila 500 civarında sağlık personelimizin aşılama işlemini gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Süreci randevuyla gerçekleştireceğiz. Hiçbir hastamız birbirini görmeden bu süreci oluşturacağız. 08.30- 20.30 saatleri arasındaki zaman dilimi arasında bunu gerçekleştirmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI