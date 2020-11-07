Cilvegözü’nde ihracat yoğunluğu

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay), (DHA)- HATAY’ın Reyhanlı ilçesinde Suriye’ye açılan Cilvegözü Gümrük Kapısı’nda ihracat yoğunluğu yaşanıyor.

Bu yılın ilk on ayında Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden inşaat ürünleri, petrol ürünleri, mermer ile çeşitli gıda maddeleri yüklenen yaklaşık 84 bin TIR, Reyhanlı’daki Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan çıktı. Cilvegözü ile Suriye’nin Bab-al Hava sınır kapısı arasında bulunan tampon bölgede bulunan aktarma alanına geçen TIR’lar burada yüklerini boşaltarak yeniden Türkiye’ye geldi. Günlük ortalama 270-300 TIR’ın çıkış yaptığı Cilvegözü’nden yapılan ticarette yaklaşık 2 milyon ton ürünün ihracatı gerçekleştirildi. Zaman zaman araç yoğunluğu da yaşanan Cilvegözü’nde alınan önlemler çerçevesinde TIR’lar aldıkları sıra numarası ile gümrük sahasına giriyor ve buradaki işlemlerin ardından da yüklerini ara bölgede aktarıyorlar. TIR’lar daha sonra da yeniden Türkiye’ye dönüyorlar.

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