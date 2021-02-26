Cilvegözü Gümrük Kapısı’nda ihracat yoğunluğu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı vaka sayısı haritasına göre 8-14 Şubat tarihleri arasında oransal olarak en çok vakanın görüldüğü ilk 5 ilin yer aldığı Karadeniz için mutasyon virüs uyarısı yapıldı. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Farabi Hastanesi Test Merkezi sorumlusu Prof. Dr. Faruk Aydın, “Bulaşın bir buçuk misli arttığı ispatlanmış durumda. O nedenle maske mesafe ve hijyen kurallarını daha da arttırmamız gerekiyor. Kalabalıkta çift maske kullanılmalı. Mesafede de 1 buçuk metreden 2 metreye çıkartılması önemli” dedi.