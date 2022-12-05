Cilt sorunları çözümsüz değil!

- Reklam -

Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahı Op.Dr.Celal Alioğlu konu hakkında önemli bilgiler verdi. Günümüzün popüler medikal estetik işlemlerinden bir tanesi olan çapraz bağsız hyaluronik asit enjeksiyonu bilinen ismiyle gençlik aşıları gerçekten etkili midir?

Gençlik aşısı dediğimiz ürünlerin içerisinde temel olarak cildimizin ve bağ dokumuzun yapısında olan çeşitli ürünler yer almaktadır. Aslında bu ürünler yeni nesil mezoterapi ürünleri olarak adlandırılabilir. İçeriklerinde temel ürün olarak dolgularda yer alan hyaluronik asit bulunmaktadır. Bununla beraber ek olarak cildin ihtiyaç duyduğu çeşitli vitamin, mineral ve proteinler de yer alır.

Mezoterapi, deri üzerinde birçok rahatsızlığın tedavisinde kullanılır. Saç tedavisi, çatlaklar, lekeler, yara izleri, cilt yenileme, bölgesel zayıflama, selülit, anti-aging ve deri hastalıklarının tedavi edilmesi için kullanılan bir yöntemdir. Cilt altındaki kolajen ve elastin yapılarını uyararak etki etmeye başlar. Mezoterapi tedavisine başlayan hastaların sıkça sorduğu soruların başında “Mezoterapi etkisi ne kadar sürer ve kalıcı mıdır?” gelir.

Mezoterapi uyguladıktan sonra gözle görülür olumlu etkileri görebilirsiniz. Tedavinin sonucu ise 2 ile 4 ay sürmektedir. Tam olarak istenen noktaya gelinmesi 4 ila 6 seans arasındadır. Seansların önerilen aralığı ise 15-20 gün arasıdır. Mezoterapi tedavisi kalıcı bir çözüm değildir. Cildin tipi ve dış etkilere göre kalıcılık süresi farklılık gösterir.

Gençlik aşısı olarak bilinen Somon DNA aşısı hyaluronik asit ve Somon DNA’dan oluşan bir aşı tedavi uygulamasıdır. Somon DNA aşısı sonrası ciltte hızla artan nem ve elastikiyet parlaklık sağlar.

Somon DNA aşısı nasıl uygulanır?

Cilt altına küçük iğneler yardımıyla Somon DNA tedavisi uygulanır. Bu uygulamadan önce cildin nem oranını artırmak için nemlendirme prosedürleri uygulanır. Hyaluronik asit ile cildin nem oranı düzenlenir ve tedavi için altyapı hazırlanmış olur. Nemlendirme aşaması yaklaşık 1-1,5 hafta sürmektedir. Daha sonra somon balığı sütünden hazırlanan serum deri altına enjekte edilir. Bu tedavi sonrasında ayrıca ciltte ölü deriler canlanır ve ciltte yenilenmeler görülür.

Somon DNA aşısı kaç seans uygulanır?

Somon DNA aşısı 1 ile 5 seans arasında hastanın cildinin durumu ve ihtiyacına göre uygulanır. Tedavi aralıkları 1-3 hafta arasındadır.

Somon DNA aşısı yaşlanmaya bağlı cilt kırışıklıkları, vücut çatlakları, göz altı morluklarında, el üstü kırışıklıklarda, akne ve sivilcelerin oluşturduğu yara izlerinin tedavisinde uygulanmaktadır. Hücre yenileyici olan Somon DNA aşısı cildin sarkmasına engel olur. Hastalar Somon DNA aşısı sonrasında sağlıklı, ışıltılı ve pürüzsüz bir cilde kavuşur. Tedavinin uygulama aşamasında hastalar günlük hayatlarına devam edebilirler. Tedavi sonrası sadece ciltte hafif bir kızarıklık oluşur ve gün içinde kendiliğinden kaybolur. Somon DNA aşı tedavisi lazer ve RF uygulamalarıyla birlikte kullanıldığında çok daha fazla etki gösterir. Ayrıca botoks öncesi uygulandığında kırışıklıkların giderilmesi sürecini hızlandırır. Somon DNA aşısıyla beraber uygulanmaması gereken yöntem ise dolgudur. İki işlemin bir arada yapılması önerilmemektedir.

Somon DNA aşısı kimlere uygulanmamalıdır?

Op.Dr.Celal Alioğlu,”Kalp hastalarında ve ilaç tedavisi uygulanan kişilerde, hamilelerde, insülin kullanan diyabet hastalarında, kan pıhtılaşması sorunu yaşayanlarda ve felç riski geçirme riski olan hastalarda Somon DNA aşısı uygulanmamalıdır.Bunlara ek olarak tedavi sürecinde aspirin gibi kan sulandırıcı ilaçların kullanılmaması önerilir. Bu tür ilaçlar tedavi sırasında morluk ve ödemin oluşmasına neden olabilmektedir. Bu nedenle tedavi sürecinde içilmemesi gerekir.Bu önlemlerin dışında Somon DNA aşısının alerji riski bulunmaz, kadın-erkek fark etmez genç veya ileri yaşta tüm ciltlere uygulanabilir. ”dedi.