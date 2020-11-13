‘Cilt aydınlatırken’ sağlığınızdan olmayın

Nevra UÇKAÇ / İZMİR, (DHA)SON dönemde özellikle kadınların daha fazla ilgi gösterdiği cilt aydınlatma (beyazlatma) işlemi güvenilir yerlerde yapılmadığında, istenmeyen sonuçlara yol açabiliyor. Uzmanlar, cilt beyazlatıcı kozmetik kremlerin bilinçsizce kullanılmaması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. İçeriğinde hidrokinom, civa ve kortizon bulunan kremlerin sağlık açısından ciddi riskler oluşturduğunu söyleyen Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Dr. Yasemin Fatih Amato, “Bu ürünler kızarıklık, kaşıntı, ödem ve uzun vadede kanser riski ortaya çıkıyor” dedi.

Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Dr. Yasemin Fatih Amato, yaz mevsiminin ardından güneşe bağlı lekelerde artış gözlendiğini söyleyerek, cilt aydınlatma tedavisi için gelenlerin sayısında artış olduğunu ifade etti. Kliniklerde cilt aydınlatmak için peeling ve lazer tedavileri uygulandığını belirten Dr. Amato, bu işlemin sağlıklı olarak gerçekleşmesi için belirli bir süreye yaymak gerektiğini dile getirdi. Amato, “Lekeyi ne kadar yavaş çıkartırsanız uzun vadede daha başarılı olursunuz. Hızlı leke çıkartmalarda bazen cilt tahriş olduğu için tekrar lekelenme olasılığı oluyor. Leke tedavisi kış aylarında yapılır ve güneşten korunma kuralına uyulması gerekir” dedi. Kimyasal peeling işlemlerinin kliniklerde uzmanlar tarafından uygulanması gerektiğini anlatan Yasemin Fatih Amato, vatandaşları piyasada satılan bazı kremlere karşı uyardı. Satın alınan ürünlerin içeriği hakkında mutlaka bilgi sahibi olunması gerektiğini kaydeden Amato, şunları söyledi:

“Kremin içeriğindeki malzeme oranlarına ve satın alınan yerlere dikkat edilmeli. Güvenilir eczaneler ya da internet siteleri tercih edilmeli. Bazı güvenilir olmayan ve yasak olan açıcı ürünler var. Bunlar hidrokinom, civa ve kortizon gibi ürünlerdir. İçerikte belirtilmeyen bu maddeler ciddi tehlikelere yol açabilir. Hidrokinom birçok ülkede yasaklanmıştır. Leke açıcı özelliği vardır. Kısa vadede güzel sonuçlar verse de Orta Doğu’da, Afrika, Hindistan gibi ülkelerde ten rengini açmak için uzun dönem bu ürünler kullanılıyor. Kızarıklık, kaşıntı, ödem ve uzun vadede kanser riski ortaya çıkıyor. Bu ürünler uzun kullanılmaması gereken ürünlerdir. Maalesef Doğu Avrupa ülkelerinde leke açmak için civalı kremler var. Bunlar ağır metal zehirlenmesi yapar. Uzun vadede karaciğerde toksit etki yapar. Civa içeren ürünlere de dikkat etmek lazım. Kortizonlu kremleri biz tedavi için kullanırken, bazen hastalar kozmetik nedenlerle kullanır. Oysa bu bir ilaçtır. Biz kısa süreli sadece tedavi amaçlı kullanırız. Kozmetik bir krem değil leke açıcı olarak kullanıldığında ciltte kıllanma, deride incelme, kılcal damarlarda artış meydana getirebilir.”

‘TEK SEANSTA MÜMKÜN DEĞİL’

İzmir’de hizmet veren bir güzellik merkezinin halkla ilişkiler sorumlusu Alev Merve Ocakoğlu, yaz mevsimi süresince güneş koruyucu kullanmamanın ve yanlış kozmetik ürünlerin ciltte bazı deformasyonlara yol açtığını belirterek, “Cildin bazı bölümlerinde pigment kaybı ve renginde farklılaşma olabilir. Ciltteki kararmaların neden kaynaklandığını bulmamız gerekiyor. Merkezlerde doku altına uygulanan cilt aydınlatma işlemlerinde hücrelerin içindeki protein yapısıyla ilgili bir protokol hazırlanır. Hücrelerin oksijen almasını sağladığınızda hücreler kendi kendini yeniler. Dokudaki deformasyon da tedavi edilmiş olur” dedi. Uzman estetisyen Lamia Erdem ise deri altını hareketlendirerek cilt renginde değişiklik sağlanabildiğini söyleyerek, bu işlemi 4 ile 8 seanslık dönemlerde tamamlayabildiklerini dile getirdi. Tek seansta cilt aydınlatmanın mümkün olmadığına dikkat çeken Erdem, şöyle devam etti:

“Plastik cerrah bile ameliyatın ardından 4 ila 6 ay arasında sonucun görülebileceğini ortaya koyuyor. Tek seansta cildin aydınlatılması mümkün değildir. Ben 18 yıldır bu sektördeyim. Kozmetik ürünlerin raf ömrünü uzatmak için kullanılan kimyasallar bırakın fayda sağlamayı, var olan hücrelerimizin kaybına yol açan durumlara da neden olabilir. Bazı kremlerde renk açıcı etki sağlaması için kullanılan içerikler hücre ölümüne yol açabilir. Lekesi hafifken artırmış olur. Kozmetikle güneşi bir araya getirip bilinçsiz kullananlar daha fazla sıkıntı yaşarlar”

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