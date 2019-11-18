Çileli hayat, tavizsiz sanat!

“Babam, Dışişleri Bakanlığı’nda çalışıyordu. Annem İngiliz olduğu için babamın bakanlıktan ayrılması gerekti. Ya annemden ayrılacaktı, ya bakanlıktan. Bakanlıktan ayrıldı. Büyük bir aşk vardı bizim evde yaşanan.

Babam, çok sevdiği işini kaybettikten sonra kendi ailesinden de gelen bir zaafın tutsağı oldu, içkiye verdi kendini.

Çok zor dönemler yaşadık. Bir keresinde İngiliz sefaretinden insanlar geldiler ve anneme, ‘Böyle hayat olmaz. Biz sizi ve çocuklarınızı İngiltere’ye götürmeyi ve orada yeni bir hayata başlatmayı öneriyoruz’ dediler. Annem şiddetle reddetti, ‘Benim çocuklarım Türkiye’de doğdular ve burada yaşayacaklar’ dedi.

En ucuz yer neresiyse oraya taşınırdık. Çok zaman kenar mahallelerde oturduk.”

Yıldız Kenter, kardeşi Müşfik Kenter’le kader ortaklığı yaptığı çocukluk yıllarını Sedef Kabaş’a böyle anlatmıştı.

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O çok zor koşullara karşın iki kardeş Ankara Devlet Konservatuarı’nı bitirir ve Ankara Devlet Tiyatrosu’nda çalışmaya başlarlar.

Ancak 1959’da Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Muhsin Ertuğrul siyasi iktidarca görevden alınınca onlar da buna tepki göstererek Devlet Tiyatrosu’ndan ayrılırlar ve Muhsin Ertuğrul’un ardından İstanbul’un yolunu tutarlar.

Yine, Yıldız Kenter’den dinleyelim:

“İstanbul’a geldiğimizde kalacak evimiz yoktu, yerimiz yoktu. Sevgili dostum Metin And’ın ailesi hayattaydı, onların evinde kaldık. Ben divanda yatıyordum, Müşfik yerde yatıyordu. ‘Salıncakta İki Kişi’ oyununu öyle çıkarttık. Sonra uzun yıllar ev de bulamadık oyuncuyuz diye!

Biz önce Karaca Tiyatrosu’nda çalıştık. Oradan çıkıp Site Tiyatrosu’na geçtik. Oradan tekrar Ses Tiyatrosu’nda Haldun Dormen’le çalıştık. Bu gezgincilik ve yaz turneleri bizim istediğimiz gibi bir çalışma yapmamızı engelliyordu. Kendi tiyatromuzu kurmaya o zaman karar verdik.”

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Kenter kardeşler İstanbul’a geldikten bir süre sonra 27 Mayıs askeri darbesi olur, tiyatrolar geçici olarak kapatılır.

İki kardeşin hiç parası yoktur. Çaresizlik içinde İstanbul’da mahalle mahalle dolaşarak oyunlar sergilemeye başlarlar. Bu arada film seslendirmelerinden de az da olsa para gelir.

Binbir güçlükle 1962’de Kent Oyuncuları Tiyatrosu’nu kurarlar. Bu tiyatro öyle zorluklarla ayakta durur ki tuvaletlerini bile Yıldız Kenter temizlemek zorunda kalır.

Yaşanan güçlüklere rağmen sanattan hiç taviz vermezler, Türk ve dünya tiyatrosunun en önemli eserlerini büyük bir başarıyla sergilerler. Bunlar arasında, Arzu Tramvayı, Vanya Dayı, Öfke, Nalınlar, Martı, Cyrano de Bergerac, Van Gogh, Çöl Faresi, Buzlar Çözülmeden, Fareler ve İnsanlar, Hamlet, Mikado’nun çöpleri de vardır.

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Dünya Tiyatrolar Günü dolayısıyla hazırlanan bir klipte Müşfik Kenter şöyle demişti:

“Bütün dünya bir sahne. Ve kadın erkek herkes bir oyuncu. Sıraları geldikçe girer ve çıkarlar.”

Evet, o sahneye Yıldız Kenter de çıktı, oyununu oynadı, unutulmaz izler bırakarak sahneden ayrıldı.