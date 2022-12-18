Çilek diyarında nergisler erken açtı

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Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE (Mersin), (DHA)- MERSİN’in çileğiyle ünlü Silifke ilçesinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin seyretmesiyle nergisler erkenden çiçek açtı. Hasadı yapılan çiçeklerin demeti 40 liraya alıcı buluyor.

Çileğiyle ünlü Silifke ilçesinde ilk başlarda hobi olarak dikilen nergis çiçekleri, daha sonrasında üreticiye alternatif ürün haline geldi. Akdeniz bölgesinde hava sıcaklığının 22 derece seviyelerinde seyretmesiyle nergis çiçekleri şubat yerine bu dönemde açtı. Hasadı yapılan nergis çiçeklerinin demeti 40 liradan alıcı buluyor.

Atayurt Mahallesi’nde 30 dönüm arazide nergis üreten Muhammet Çalışkan, “Geçim kaynağımız bu çiçekler. Şu anda Türkiye’nin dört bir yanına bu çiçekleri biz ulaştırıyoruz. Genel olarak memnun olsak da, fiyatların biraz daha yüksek olmasını bekliyoruz” dedi.

30 yıldır eşi Muhammet Çalışkan ile birlikte nergis çiçeği yetiştiren Nesrin Çalışkan ise “Bu yıl umduğumuz gibi olmadı ama yine de memnununuz çok şükür” ifadelerini kullandı. (DHA)

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