Çiğli’de plastik fabrikasında yangın/ Ek fotoğraflar

ARTVİN, (DHA) - ARTVİN’de, küçükbaş sürüsünün yaylalardan köye dönüş yolculuğunu görüntüleyen ekibin kullandığı dron, yere inişi sırasında, çoban köpeği tarafından havada parçalandı. Dron, kullanılamaz hale gelirken, bu anlar ise anbean...