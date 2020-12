Çiğli’de heyelan meydana gelen mahallede vatandaşlar tedirgin

Eda Ebru NANECİ/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Çiğli ilçesinde geçen hafta etkili olan sağanak sırasında meydana gelen, 1 evin hasar gördüğü heyelanın yaşandığı Güzeltepe Mahallesi’nde vatandaşlar, her yağmur yağdığında korkudan uyuyamadıklarını söyledi. Vatandaşlar, heyelan ve su baskını tehlikesiyle karşı karşıya olduklarını belirterek önlem alınmasını istedi.

Şirintepe ve Güzeltepe mahallelerinin sınırında yer alan çoğunluğu müstakil, tek katlı 33 hanenin bulunduğu bölgede, 13 Aralık gecesi toprak kayması meydana geldi. Yamaçtan düşen kaya parçaları bir evin çatısına ve yatak odası duvarına zarar verdi. Evde bulunan 3 kişi şans eseri olaydan yara almadan kurtuldu. Gürültüyle irkildiklerini belirten Ferit Kartal (40), “Önce yıldırım düştüğünü sandım. Evde, eşim ve 4 yaşındaki görme engelli çocuğum ile birlikteydik. Oğlum, gelen gürültüyle birlikte koşarak, bana sarıldı, ağlamaya başladı. Oğlumun düşen kayalar nedeniyle duvarında hasar oluşan yatak odasında plastik çalışma masası vardı. O anda oğlum orada da olabilirdi. Odada bir süre önce satın aldığım gardırop vardı. Şayet o gardırop olmasa belki de biz hayatta olmayabilirdik. Heyelan nedeniyle kayan toprağın büyük bölümünü o gardırop tuttu” dedi.

‘ÇÖZÜM BEKLİYORUZ’

Olay anında çok büyük korku ve panik yaşadıklarını belirten Sakine Kartal (57) da “Oğlumun evindeydim. Bir gürültü koptu. Birden deprem oldu sandım. Çatı çöktü. Oğlum, görme engelli torunumu aldığı gibi dışarı kaçtı. Ben de hemen peşlerinden çıktım. Yağmur altında çaresizce bekledik. Her yağmurda korku yaşıyoruz. Burada artık yaşanmaz. Çiğli Belediye Başkan Utku Gümrükçü, gelip bir geçmiş olsun bile demedi. Burada ölmemiz mi gerekir? Bugün olmazsa yarın bu yaşanabilir. Önümüzdeki hafta yağmur bekleniyor, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Şu an oğlum hasar görmesine rağmen evde oturmaya devam ediyor. Evinin başından ayrılmak istemiyor. Çözüm bekliyoruz” diye konuştu.

‘HER YAĞMUR YAĞDIĞINDA TOPRAK KAYMASI OLUYOR’

Evinin iki kere su bastığını ve yağmur yağdığı günlerde korkudan uyku uyuyamadıklarını dile getiren vatandaşlardan Kıymet Utku (56) da, “Yağmur yağdı. Büyük bir gürültü koptu. Eşim uyuyordu, onu yataktan kaldırdım. Yıldırım düştü sandım. Kapıdan çıkarken komşumun panikle çocuğunu kucağına alıp dışarı koştuğunu gördüm. Evinin yıkıldığını söyledi. Yukarı çıkınca evdeki hasarı gördüm. Dışarı çıkarak canlarını kurtaranlar, korkudan titriyordu. Biz bunu hak etmiyoruz. Burada önlem alınması için illaki bir can kaybı mı yaşanması gerekiyor? 1986 yılından beri burada yaşıyorum. Her yağmurda toprak kayması oluyor. Geçen 30 Ekim’deki deprem de tuzu biberi oldu. 33 hane hepimiz aynı durumda, kayma tehlikesi var. Hiçbirinin birinden farkı yok. Her yağmur yağdığında tedirgin oluyoruz. Son olarak yağmurla karışık, dolu yağdığında da evimi su basmıştı. Torunlarıma bakıyordum onları bile kendi evlerine gönderdim. Korkuyorum, ölmek istemiyorum” dedi.

‘GEÇ OLMADAN ÖNLEM ALINMALI’

Bu bölgede oturan vatandaşların çok zor durumda olduğunu ve bir an önce çözüm bulunması gerektiğini dile getiren Güzeltepe Mahalle Muhtarı Erkan Yılmaz ise, “Burada 33 hane var. 1985 yılından bu yana bu evlerin numaratajı, elektriği, suyu var. Ama her yağmurda bu evlerde yaşayanlar mağdur oluyor. Son yağmurda, iki evi su bastı. Evlerin duvarında delik açarak suyu tahliye ettik. Bu bölgeyi de bir an önce kentsel dönüşüme dahil edilmesini istiyoruz. Eğer bu durumun çözümü olmazsa burada çok can kaybı yaşanır. Geç olmadan bir önlem alınmalı. Güzeltepe çok zor durumda. 200’ün üzerinde vatandaşımız burada otuyor” ifadelerini kullandı.

