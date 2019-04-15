Çiğdem Kabare çok beğenildi

Uzun aradan sonra çalışmalarına geçen yıl yeniden başlayan Çiğdemim Tiyatro Topluluğu 13. Ethos Uluslararası Tiyatro Festivali kapsamında sergilediği performans ile izleyicilerden tam not aldı.

Ankara’nın ve belki de Türkiye’nin en etkin yerel derneklerinden olan Çiğdemim Derneği 23 yıldır mahalle sakinlerinin yaşam kalitesini artıracak etkinlik ve çalışmaları katılımcılık ve gönüllülük ilkesiyle yürütüyor. Çiğdemim Tiyatro Topluluğu da bu doğrultuda oluşturulan ve tamamen amatörlerden oluşan bir topluluk.

2003 yılında dernek bünyesinde, Görkem Yentür yönetiminde başlayan ve “Çiğdem Kabare” adlı oyunu 3 kez sergileyen Çiğdemim Tiyatro Topluluğu uzun süre ara verdiği çalışmalarına geçtiğimiz yıl başlamış ve “Yeniden Çiğdem Kabare” ile 3 gösteri gerçekleştirmişti.

Bu yıl da festival kapsamında gerçekleşen ve tamamen dolu salonda sergilenen Çiğdem Kabare’de, Anadolu insanının ortak biyografik yaşamlarını didik didik bilen ve en derinden anlayan iki büyük yazarımızın, Haldun TANER ve Aziz NESİN’in tiplemelerinin dolaştığı kesitler sunuldu.Çiğdemim Tiyatro Topluluğu yeni katılımlarla yoluna devam edecek katılımcıları bekliyor.