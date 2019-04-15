12.5 C
Ankara
15 Nisan 2019
Ana Sayfa Güncel Haberler Çiğdem Kabare çok beğenildi
Uzun aradan sonra çalışmalarına geçen yıl yeniden başlayan Çiğdemim Tiyatro Topluluğu 13. Ethos Uluslararası Tiyatro Festivali kapsamında sergilediği performans ile izleyicilerden tam not aldı.
Uzun aradan sonra çalışmalarına geçen yıl yeniden başlayan Çiğdemim Tiyatro Topluluğu 13. Ethos Uluslararası Tiyatro Festivali kapsamında sergilediği performans ile izleyicilerden tam not aldı.
Güncel HaberlerÖne Çıkan

Çiğdem Kabare çok beğenildi

Editör Editör

-

6
0

Uzun aradan sonra çalışmalarına geçen yıl yeniden başlayan Çiğdemim Tiyatro Topluluğu 13. Ethos Uluslararası Tiyatro Festivali kapsamında sergilediği performans ile izleyicilerden tam not aldı.

Ankara’nın ve belki de Türkiye’nin en etkin yerel derneklerinden olan Çiğdemim Derneği 23 yıldır mahalle sakinlerinin yaşam kalitesini artıracak etkinlik ve çalışmaları katılımcılık ve gönüllülük ilkesiyle yürütüyor. Çiğdemim Tiyatro Topluluğu da bu doğrultuda oluşturulan ve tamamen amatörlerden oluşan bir topluluk.

2003 yılında dernek bünyesinde, Görkem Yentür yönetiminde başlayan ve “Çiğdem Kabare” adlı oyunu 3 kez sergileyen Çiğdemim Tiyatro Topluluğu uzun süre ara verdiği çalışmalarına geçtiğimiz yıl başlamış ve “Yeniden Çiğdem Kabare” ile 3 gösteri gerçekleştirmişti.

Bu yıl da festival kapsamında gerçekleşen ve tamamen dolu salonda sergilenen Çiğdem Kabare’de, Anadolu insanının ortak biyografik yaşamlarını didik didik bilen ve en derinden anlayan iki büyük yazarımızın, Haldun TANER ve Aziz NESİN’in tiplemelerinin dolaştığı kesitler sunuldu.Çiğdemim Tiyatro Topluluğu yeni katılımlarla yoluna devam edecek katılımcıları bekliyor. 

Önceki İçerikPeskov: Erdoğan’ın baskılara karşı duruşunu memnuniyetle karşılıyoruz
Sonraki İçerikSlobodan Miloseviç’in eşi Mira Markoviç hayatını kaybetti
Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

RELATED ARTICLES

Öne Çıkan

Bu da minibüslü seyir terası

Editör -
Turan, çevre düzenlemesini tamamladığı kamyon jantlarından soba kurduğu platformu seyir terasına dönüştürdü.
Devamını Oku
Öne Çıkan

Başkan Yaşar’dan Gençler’e tribün desteği

Editör -
Başkent takımlarına verdiği maddi ve manevi destek ile sporseverlerin sevgisini kazanan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar bu kez de Gençlerbirliği’ne tribün desteği verdi.
Devamını Oku
Güncel Haberler

Pamukkale yolunu böyle kapattılar

Editör -
Denizli'deki UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Pamukkale'ye ulaşımı sağlayan karayolu, mülk sahibi olduklarını belirten bir grup tarafından trafiğe kapatıldı.
Devamını Oku

Bu Haberler Kaçmaz!

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde, Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Emrah Bozkurt, iki öğrencisiyle birlikte bir yıllık çalışmayla insansı robot tasarladı.

İnsansı robot tasarladılar

Editör -
Denizli'nin Serinhisar ilçesinde, Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Emrah Bozkurt, iki öğrencisiyle birlikte bir yıllık çalışmayla insansı robot tasarladı.
Hakkında bugüne dek 200 milyondan fazla tweet atılan efsane dizi Game Of Thrones hayranları son birkaç gündür Twitter’da endişe içinde.

Twitter’dan Game Of Thrones izleyenleri koruyacak özellik

Irak yönünden Suriye'nin Haseke kentine bağlı Kamışlı ilçesine gelen ABD konvoyu, Mardin’in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

Suriye’ye gelen ABD konvoyu görüntülendi

'Sırp Kasabı' olarak bilinen ve 2006'da ölen Yugoslavya'nın eski Devlet Başkanı Slobodan Miloseviç'in eşi Mira Markoviç (76) hayatını kaybetti.

Slobodan Miloseviç’in eşi Mira Markoviç hayatını kaybetti

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR
Tel: +90 (312) 394 57 71