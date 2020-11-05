Çığ nedeniyle 42 kişinin hayatını kaybettiği Van-Bahçesaray karayoluna mevsimin ilk karı yağdı/ Ek fotoğraflar

Ana Sayfa Güncel Haberler Çığ nedeniyle 42 kişinin hayatını kaybettiği Van-Bahçesaray karayoluna mevsimin ilk karı yağdı/...
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Sürücüsünün el frenini çekmediği otomobil, gölete uçtu
Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE'de sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, gölete uçtu. Merkez Değirmenli beldesinde akşam saatlerinde, sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu park halindeki otomobil,...
İstanbul’da 14’ü kamu görevlisi 83 şüpheliye rüşvet ve sahtecilik operasyonu
Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL,(DHA)İSTANBUL merkezli 8 ilde, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, dolandırıcılık, sahtecilik ve rüşvet suçlarını işledikleri iddia edilen 14'ü kamu görevlisi 83 şüphelinin...
Van’da, İzmir için anma tırmanışı
Gülay KUYUCU/VAN, (DHA)- VAN Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, İzmir'de yıkıma neden olan depremde hayatını kaybedenlerin anısına Erek Dağı'na çıktı. Kulüp Başkanı Ömer Demez,...
Akşener: Herkes elini taşın altına koymak zorunda
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarındaki 6.6'lık depremin ardından Meclis'in harekete geçmesi gerektiğini belirterek, "Herkes elini taşın altına koymak zorunda. Başka yolu yok. Yoksa; rant iştahıyla ve sorumsuzlukla gelen bu felaket tabloları bitmeyecek. Felaketin siyaseti olmaz" dedi.