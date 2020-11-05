Çığ nedeniyle 42 kişinin hayatını kaybettiği Van-Bahçesaray karayoluna mevsimin ilk karı yağdı/ Ek fotoğraflar

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarındaki 6.6'lık depremin ardından Meclis'in harekete geçmesi gerektiğini belirterek, "Herkes elini taşın altına koymak zorunda. Başka yolu yok. Yoksa; rant iştahıyla ve sorumsuzlukla gelen bu felaket tabloları bitmeyecek. Felaketin siyaseti olmaz" dedi.