Çiğ köfteciyi döven kişi: İstediğimi döverim, istediğime söverim (6)

VALİ ÇİÇEK: SALDIRGAN KİMLİKLERLE DE SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, sipariş ettiği çiğ köftenin acılı olduğu gerekçesiyle G.Ş. tarafından darbedilen iş Yılmaz Koç ile bir araya geldi. Bir dinlenme tesisinde Yılmaz Koç ile sohbet eden Vali Çiçek, burada çekilen bir fotoğrafı da sosyal medyadan paylaştı. Sevgiden yoksun, saldırgan kimliklerle sonuna kadar mücadele edeceklerini belirten Vali Çiçek, paylaşımında, “Videoyu izlediğimde gerçekten çok üzüldüm. Vatandaşlarımız da tepki göstermekte haklılar. Çiğ köfte dükkanında saldırıya uğrayan kardeşimizle bir araya gelip ‘geçmiş olsun’ dedik. Sevgiden yoksun, saldırgan kimliklerle de sonuna kadar mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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