Çiğ köfteciyi döven kişi: İstediğimi döverim, istediğime söverim (5)

AVUKAT KAYABAŞI: HUKUKİ SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Afyonkarahisar’da sipariş ettiği çiğ köftenin acılı olduğu gerekçesiyle G.Ş. tarafından darp edilen Yılmaz Koç’un avukatı Betül Kayabaşı, hukuki sürecin takipçisi olduklarını söyledi. Adliye bahçesinde Yılmaz Koç ile açıklama yapan Betül Kayabaşı, “Müvekkilim Yılmaz Koç, hepimiz için çok zor olan bu pandemi sürecinde ailesinin geçimini sağlamaya çalışan, dürüst bir gençtir. 23 Şubat günü iş yerinde çalışırken sarhoş vaziyette dükkana gelen müşteri tarafından saldırıya uğramıştır. Neyse ki iş yerinde kamera ile kayıt olduğundan bu menfur olay kaydedilmiştir. Soruşturma başlatılmış, dosya savcılıktadır. Hukuki sürecin takipçisi olacağız ve sosyal medyada duyarlılık gösteren kamuoyuna teşekkürlerimizi sunarız” dedi.

FOTOĞRAFLI